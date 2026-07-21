『クロスロード』第3話 “遥”今田美桜、ベトナム人技能実習生と芽生えた友情 院内では患者が消える事件が発生
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が21日の今夜放送される。
【写真】寛一郎演じる救急隊員・渋川輝『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第3話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
■第3話あらすじ
横浜湾岸病院の救命医・春木遥（今田）は、院内で働き始めたベトナム人技能実習生のホアと出会い、その真面目な姿に感嘆。2人の間に友情が芽生え始める。
そんなある日、産廃処理場で崩落事故が発生。瓦礫の下敷きとなったベトナム人作業員グエンが、救命救急センターに搬送されてくる。彼がベトナム語で訴える内容が分からず、手探り状態で処置を進めていく遥と先輩救命医の桐生昴（磯村勇斗）。だがそこへ、ベトナム人の母を持つ元救命医の内科医アイン（森崎ウィン）が合流し、通訳を務めながら、的確にオペをサポート。桐生はアインの能力と誠実な人柄に心を打たれ、瞬く間に意気投合する。
その矢先、グエンが不法就労者であることが判明。しかも、まだ安静が必要な状態にもかかわらず、病室から姿を消してしまう。そんな折、桐生は偶然にもアインがホアに「楽な仕事がある。もっとお金がもらえる」と話しかける姿を目撃してしまう。
時を同じくして横浜湾岸病院には、結核を発症した日本人患者が運ばれてくる。感染源が特定できず、みるみる増加していく患者。そんな中、警察官の横峯健斗（泉澤祐希）はドラッグストアの前でグエンと遭遇。逃げるグエンを追いかけ、たどり着いたアパートの一室に感染者が隠れている気配を察知する。しかも、駆けつけた救急隊員・渋川輝（寛一郎）とともに中へ突入した横峯は、信じがたい光景を目の当たりにする
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
【写真】寛一郎演じる救急隊員・渋川輝『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第3話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
横浜湾岸病院の救命医・春木遥（今田）は、院内で働き始めたベトナム人技能実習生のホアと出会い、その真面目な姿に感嘆。2人の間に友情が芽生え始める。
そんなある日、産廃処理場で崩落事故が発生。瓦礫の下敷きとなったベトナム人作業員グエンが、救命救急センターに搬送されてくる。彼がベトナム語で訴える内容が分からず、手探り状態で処置を進めていく遥と先輩救命医の桐生昴（磯村勇斗）。だがそこへ、ベトナム人の母を持つ元救命医の内科医アイン（森崎ウィン）が合流し、通訳を務めながら、的確にオペをサポート。桐生はアインの能力と誠実な人柄に心を打たれ、瞬く間に意気投合する。
その矢先、グエンが不法就労者であることが判明。しかも、まだ安静が必要な状態にもかかわらず、病室から姿を消してしまう。そんな折、桐生は偶然にもアインがホアに「楽な仕事がある。もっとお金がもらえる」と話しかける姿を目撃してしまう。
時を同じくして横浜湾岸病院には、結核を発症した日本人患者が運ばれてくる。感染源が特定できず、みるみる増加していく患者。そんな中、警察官の横峯健斗（泉澤祐希）はドラッグストアの前でグエンと遭遇。逃げるグエンを追いかけ、たどり着いたアパートの一室に感染者が隠れている気配を察知する。しかも、駆けつけた救急隊員・渋川輝（寛一郎）とともに中へ突入した横峯は、信じがたい光景を目の当たりにする
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。