「FIFA、最後に少しだけいい仕事した！」話題の表彰式から“トランプ消す”にファン喝采　「きれいに消えてて草」【W杯】

トランプ大統領の登場にはブーイングも起きた(C)Getty Images

主役は選手たちだ。

現地時間7月19日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）ではスペイン代表がアルゼンチン代表を1−0で撃破。

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そして試合後の表彰式も大きく話題を集めている。物議をかもしているのは米国のトランプ大統領の登場シーンだ。

アグレッシブなプレーでアルゼンチンを圧倒、歓喜に満ちた表情で閉会式に臨んだスペインイレブン。トランプ大統領は選手らの首にメダルをかけるなど一役買ったが、問題はその後だった。

いざ選手が掲げる、歓喜のトロフィーリフトショットを撮ろうと各国メディアも待ち構えている中、同大統領はなかなか壇上から降りようとせず。

この“居残り”には微妙な空気が漂い、選手たちの心中を察してか、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長から退くように促され、ようやく表彰台から降りたトランプ大統領。