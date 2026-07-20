「FIFA、最後に少しだけいい仕事した！」話題の表彰式から“トランプ消す”にファン喝采　「きれいに消えてて草」【W杯】

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トランプ大統領の登場にはブーイングも起きた(C)Getty Images

　主役は選手たちだ。

　現地時間7月19日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）ではスペイン代表がアルゼンチン代表を1−0で撃破。

【写真】本当に消えている！FIFA公式が配信したトランプ大統領が映っていない実際のショット

　そして試合後の表彰式も大きく話題を集めている。物議をかもしているのは米国のトランプ大統領の登場シーンだ。

　アグレッシブなプレーでアルゼンチンを圧倒、歓喜に満ちた表情で閉会式に臨んだスペインイレブン。トランプ大統領は選手らの首にメダルをかけるなど一役買ったが、問題はその後だった。

　いざ選手が掲げる、歓喜のトロフィーリフトショットを撮ろうと各国メディアも待ち構えている中、同大統領はなかなか壇上から降りようとせず。

　この“居残り”には微妙な空気が漂い、選手たちの心中を察してか、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長から退くように促され、ようやく表彰台から降りたトランプ大統領。

　すったもんだがありながら、試合後にFIFAが公式インスタグラムに公開したトロフィーリフトショットにはトランプ大統領は全く映っておらず。これにはサッカーファンの間からもXなどSNS上で「FIFA、最後に少しだけいい仕事した！」「トランプ邪魔だからリフトのときには消えてほしい」「きれいに消えてて草」「なんで記念撮影で映ろうとするの」と様々な声が上がっている。

　このW杯ではアメリカ選手の出場停止処分をめぐり、FIFA会長に判定の再審査を求めたと明らかにするなど不透明さも糾弾されていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]