サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、スペインが延長戦の末に1-0でアルゼンチンを撃破。4大会ぶりの優勝を飾った。後半アディショナルタイム（AT）に退場となったアルゼンチン選手の振る舞いには、海外ファンから批判的な声があがっている。

世界一を懸けた大注目の一戦は、0-0で迎えた後半終了間際に退場者が出た。後半AT3分。スペインのクバルシに、アルゼンチンのE.フェルナンデスがチャージ。クバルシは1回転して倒れこむほどの激しさだった。E.フェルナンデスにはこの日2枚目のイエローカードが提示され、退場となった。

英ラジオ局「トークスポーツ」でコメンテーターを務めるベン・ジェイコブス氏は自身のXで、「スペイン戦での退場に謝罪の意を示したあと、フェルナンデスはピッチを去る際にマイクを蹴り飛ばした」と投稿。ピッチを去るE.フェルナンデスが中継用のマイクを蹴り上げるシーンの画像を添えた。これには海外ファンからもコメントが相次いでいる。

「いつも傲慢な男だ」

「クソ野郎だな」

「直後にそんな行動してたら謝罪なんてほぼ意味ないだろ」

「全く同情できないな」

「彼の態度には本当に悲しくなるよ」

「酷い振る舞いだ」

試合後にはスペインのガルシアにアルゼンチンのパレデスが“のど輪”。さらに、パレデスはスペインのガビともみ合いとなり、乱闘寸前となるシーンもあった。

試合は0-0のまま延長戦に突入。延長後半1分に右クロスからの折り返しに、トーレスが左足で合わせて勝ち越したスペインが、2010年南アフリカ大会以来、2度目の頂点に立った。



（THE ANSWER編集部）