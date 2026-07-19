アグネス・チャン70歳、美脚際立つ上品スーツ姿「ナイスプロポーション」「50年前とは違った魅力」
歌手でタレントのアグネス・チャンが19日、自身のInstagramを更新。書展へ出席する際のエレガントなスーツ姿を公開し、反響を集めている。
【写真】アグネス・チャン70歳、スタイル抜群の全身ショット 上品なスーツで美脚披露
香港の書展を訪れているアグネスは、「今日も書展へ。別に出版社のコンテストに出席します。頑張ります」と意気込みをつづり、全身ショットと自撮り写真を投稿した。
この日の装いは、淡いグレーのテーラードジャケットとタイトスカートを合わせたセットアップ。ウエストを飾る華やかなアクセントと白いパンプスが品のあるコーディネートを引き立て、すらりとした美脚も印象的だ。アップの写真では、巻き髪にパールのイヤリングを合わせ、明るい笑顔を見せている。
ファンからは「ナイスプロポーション」「とってもいいスタイル」「50年前とは違った魅力を感じます」「どんな洋服を着てもよく似合いますね」「アグネス素敵です」などの声が寄せられた。
アグネスは現在70歳。香港の書展では、著書『70歳、何故ひなげしは枯れない』の中国語版を紹介するなど、精力的な活動を続けている。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠agneschan1）
【写真】アグネス・チャン70歳、スタイル抜群の全身ショット 上品なスーツで美脚披露
香港の書展を訪れているアグネスは、「今日も書展へ。別に出版社のコンテストに出席します。頑張ります」と意気込みをつづり、全身ショットと自撮り写真を投稿した。
この日の装いは、淡いグレーのテーラードジャケットとタイトスカートを合わせたセットアップ。ウエストを飾る華やかなアクセントと白いパンプスが品のあるコーディネートを引き立て、すらりとした美脚も印象的だ。アップの写真では、巻き髪にパールのイヤリングを合わせ、明るい笑顔を見せている。
アグネスは現在70歳。香港の書展では、著書『70歳、何故ひなげしは枯れない』の中国語版を紹介するなど、精力的な活動を続けている。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠agneschan1）