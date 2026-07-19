「信じられない」４か月前の取材で“絶望の表情”をしていた選手が…W杯決勝進出の立役者になるとは！
現地７月14日にダラスで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、スペイン代表はフランス代表と対戦。優勝候補同士のビッグマッチを２−０で快勝した。
この試合で貴重な追加点を奪ったのが、右SBのペドロ・ポロだ。ダニ・オルモとのワンツで抜け出し、冷静にネットを揺らしてみせた。
この試合のマン・オブ・ザ・マッチに輝いた26歳は、ここまで５試合に先発。ラウンド32のオーストリア戦でもゴールを決めるなど躍動している。
決勝に向け、「これまで通り、一歩ずつ進んでいくことが大切だ。正直なところ、今は回復に努め、この瞬間を楽しむことに集中しているよ」と笑顔で話すその姿を見ていると、４か月前との違いに驚かされる。「信じられない」ぐらいだ。
３月にプレミアリーグを取材した際、ポロが先発したトッテナムは残留を争うノッティンガム・フォレストにホームで０−３と完敗。絶望の表情で、取材エリアを後にしていた。
最終的にぎりぎりの17位で降格は免れたが、トッテナムでポロは地獄のようなシーズンを送った。だが、いまはどうだ。解き放たれたように、スペイン代表の中で異彩を放っているのだから、サッカーは分からない。
「19日には、万全の状態で決勝に臨めるようにしなければならない」
世界一の右SBになるために…ポロはアルゼンチンとの決戦に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
この試合で貴重な追加点を奪ったのが、右SBのペドロ・ポロだ。ダニ・オルモとのワンツで抜け出し、冷静にネットを揺らしてみせた。
この試合のマン・オブ・ザ・マッチに輝いた26歳は、ここまで５試合に先発。ラウンド32のオーストリア戦でもゴールを決めるなど躍動している。
決勝に向け、「これまで通り、一歩ずつ進んでいくことが大切だ。正直なところ、今は回復に努め、この瞬間を楽しむことに集中しているよ」と笑顔で話すその姿を見ていると、４か月前との違いに驚かされる。「信じられない」ぐらいだ。
３月にプレミアリーグを取材した際、ポロが先発したトッテナムは残留を争うノッティンガム・フォレストにホームで０−３と完敗。絶望の表情で、取材エリアを後にしていた。
最終的にぎりぎりの17位で降格は免れたが、トッテナムでポロは地獄のようなシーズンを送った。だが、いまはどうだ。解き放たれたように、スペイン代表の中で異彩を放っているのだから、サッカーは分からない。
「19日には、万全の状態で決勝に臨めるようにしなければならない」
世界一の右SBになるために…ポロはアルゼンチンとの決戦に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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