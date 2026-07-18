「のみ込まれそうだ…怖くなってきた」目の前に炎の壁　山火事の真ん中で可燃物載せた列車が停止　危険迫るも「乗務員は無事」　カナダ

カナダ・オンタリオ州で13日、山火事の真ん中で列車が停止する様子がカメラに捉えられた。窓の外に迫る炎が運転室から撮影されたが、運行会社は「乗務員は無事で避難済み」と発表した。

運転室から撮影…窓の外に炎の壁

目の前が炎の壁に囲まれていた。

撮影した人物がいたのは、列車の運転室だ。

撮影者：

私たちがいる場所まで飲み込まれそうだ。ちょっと怖くなってきた。

カナダ・オンタリオ州、山火事の真っただ中だ。

現地の当局によると13日、可燃物や引火しやすいものを載せた3両編成の列車が、山火事に巻き込まれた状態で停止した。

前には別の列車のライト

列車のすぐそばに炎が迫り、前に別の列車のライトが見えた。

他にも巻き込まれた列車があったのだ。

撮影者は「急がないと本当に、私たちが今、炎の中にいる」と声を上げた。

列車を運行するカナディアン・ナショナル鉄道は、今回の事態を受けて「乗務員は無事で避難済み。列車の運行を一時見合わせている」と発表した。

カナダでは山火事が相次ぎ、日本時間16日午後2時時点で、850カ所以上で燃え続けていた。

（「イット」7月16日放送より）