¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¤ó¸øÉ½¤Î¾×·â¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇºòÇ¯µÙÍÜ¡Ö£¶£°²á¤®¤À¤â¤ó¤Ê¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢ÂçÄ²¤Î¼ðáçÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤¬Æ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÂçÄ²¤Î¼ðáçÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö£±£¸Æü¤Î¡Ø£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡Ù¤Î¡Ø¤ª¾Ð¤¤Äë¹ñÂç³Ø¡Ê£Ï£É£Õ¡Ë¡ÙÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤Ïº£½Õ¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÄ²¤Ë¼ðáç¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÏÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤»¤º¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¸å¤â°å»Õ¤Î»ØÆ³¡¦½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¾¾ËÜ¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å£·»þ¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤â¼«¿È¤ÎÉÂ¾õ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö·ìÊØ¤¬»ß¤Þ¤ì¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡£ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢¤¬¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥Þ¡Ê¿Í¹©æêÌç¡Ë¤òÂ¤Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¤ÏÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê£¶£³¡Ë¤âºòÇ¯£³·î£±£°Æü¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¡£Åö»þ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÖÉÍÅÄ¤ÏºòÇ¯Ëö¤´¤í¤«¤éÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢°å»Õ¤è¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢µÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÍÅÄ¤Ï£µ·î£²Æü¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î£²¿Í¤âµ¤ÉÕ¤±¤Ð´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾¾ËÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤ä£¶£°²á¤®¤À¤â¤ó¤Ê¡Ä¡×¡Ö²á¿®¤Ï¶ØÊª¡×¡Ö¼«Ê¬¤âÆâ»ë¶À¸¡ºº¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£