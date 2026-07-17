横浜FMと鹿島、オリジナル10同士の対決

Jリーグは7月17日、8月7日に開催される2026/27明治安田J1リーグ第1節の横浜F・マリノス対鹿島アントラーズについて、フジテレビ系列での全国生中継（一部地域除く）が新たに決定したことを発表した。

J1リーグ戦のゴールデンタイムにおける地上波全国生中継は、2002年以来24年ぶりとなる。

試合は8月7日の19時25分にMUFG国立スタジアムでキックオフを迎える。横浜FMと鹿島の対戦は、1993年のJリーグ開幕以来、J1の舞台で戦い続けているクラブ同士としては唯一となる対戦カードだ。本試合は「2026/27シーズン開幕記念マッチ」として開催され、様々な施策の実施とともに、Jリーグ公式戦において史上最大規模の演出が行われる予定となっている。

直近のリーグ戦におけるゴールデンタイムの地上波全国生中継は、2002年8月31日に行われた2002Jリーグ ディビジョン1・2ndステージ第1節のベガルタ仙台対鹿島アントラーズ（TBS系列）まで遡る。なお、直近のJリーグ公式戦での地上波全国生中継実績としては、2026年2月7日に行われた明治安田J1百年構想リーグEASTグループ第1節のFC東京対鹿島（日本テレビ系列）がある。

直近の明治安田J1百年構想リーグを2位で終えた鹿島と、13位で終えた横浜FMの対戦。オリジナル10同士の開幕戦に注目が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）