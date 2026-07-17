ANA・JALの燃油サーチャージが7月から約2倍に！LCC活用の注意点とは
海外時事クリエイターの「僕」が、YouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」で「【警告】ANA・JALサーチャージが4月比2倍!! 円安だけじゃない旅行代高騰の真実【円安×中東情勢】」と題した動画を公開した。動画では、ANAとJALの燃油サーチャージが7月発券分から大幅に値上げされる背景と、旅行費用を抑えるための対策について解説している。
「僕」はニュース記事を引用し、7月と8月に発券される国際線航空券の燃油サーチャージが、4月時点と比較して約2倍に高騰すると説明した。その背景として、中東情勢の悪化などによる「燃油価格の高騰」と、燃料をドル建てで購入するための「円安の影響」の2点を挙げている。特に円安のダメージは大きく、「円安になるほど日本の航空会社のコストは増加している」と指摘した。
今後の予測については、原油価格が落ち着き始めていることから、「9月以降の発券分から燃油サーチャージは引き下げられる見込み」と紹介している。しかし、「円安が続く限り劇的な値下がりは期待できない」と現状の厳しさを分析した。また、旅行費用を抑えるためにLCC（格安航空会社）を利用する際も、受託手荷物や座席指定の追加料金で結果的に高くなる場合があるとし、「総額で比較することが重要だ」と注意を促している。おすすめの旅行先として、比較的費用が抑えられる台湾などの近隣アジアを提案した。
最後に「僕」は、急ぎでない旅行であれば9月以降への見送りや、航空会社のセール情報を活用することで負担を抑えられるとアドバイスした。さらに、海外旅行のハードルが上がっている現状を踏まえ、「今こそ日本の観光地を応援しよう」と国内旅行に目を向ける視点も提供している。
「僕」はニュース記事を引用し、7月と8月に発券される国際線航空券の燃油サーチャージが、4月時点と比較して約2倍に高騰すると説明した。その背景として、中東情勢の悪化などによる「燃油価格の高騰」と、燃料をドル建てで購入するための「円安の影響」の2点を挙げている。特に円安のダメージは大きく、「円安になるほど日本の航空会社のコストは増加している」と指摘した。
今後の予測については、原油価格が落ち着き始めていることから、「9月以降の発券分から燃油サーチャージは引き下げられる見込み」と紹介している。しかし、「円安が続く限り劇的な値下がりは期待できない」と現状の厳しさを分析した。また、旅行費用を抑えるためにLCC（格安航空会社）を利用する際も、受託手荷物や座席指定の追加料金で結果的に高くなる場合があるとし、「総額で比較することが重要だ」と注意を促している。おすすめの旅行先として、比較的費用が抑えられる台湾などの近隣アジアを提案した。
最後に「僕」は、急ぎでない旅行であれば9月以降への見送りや、航空会社のセール情報を活用することで負担を抑えられるとアドバイスした。さらに、海外旅行のハードルが上がっている現状を踏まえ、「今こそ日本の観光地を応援しよう」と国内旅行に目を向ける視点も提供している。
YouTubeの動画内容
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20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。