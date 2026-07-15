「痛そうだけど可愛い」川口春奈が話題 マネジャーのインスタが「休憩中のひとコマ」公開
女優・川口春奈のマネジャーが運用するInstagramが14日更新され、川口の休憩中の一コマが公開に。普段は見せないレアな表情が話題となっている。
【写真】こんな川口春奈、見たことない！
10月に主演映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』の公開が控えている川口。この日マネジャーアカウントが「お仕事の休憩中のひとコマ」との説明をつけて公開しているのは、川口が上から手で頭を圧迫され、苦悶の表情を浮かべる姿だ。
マネジャーは「疲れていたので頭のマッサージをされています」と説明。「 マッサージは潰されるくらい強めが好き、とのこと」と川口の好みを明かしつつ「ご要望通り潰してもらい、この表情です」と締めくくっている。
コメント欄には「痛そうだけど気持ち良さそう」「痛そうだけど可愛い」「めっちゃ痛そう〜〜〜笑 でも強めが好きそう〜〜笑」といった声が殺到したほか「もっと色んなはーちゃん見たいですーー」といったリクエストも届き、マネジャーが投稿した川口のレアな姿が公表のようだ。
引用：「川口春奈マネジャー」Instagram（＠haruna.kawaguchi_staff）
【写真】こんな川口春奈、見たことない！
10月に主演映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』の公開が控えている川口。この日マネジャーアカウントが「お仕事の休憩中のひとコマ」との説明をつけて公開しているのは、川口が上から手で頭を圧迫され、苦悶の表情を浮かべる姿だ。
コメント欄には「痛そうだけど気持ち良さそう」「痛そうだけど可愛い」「めっちゃ痛そう〜〜〜笑 でも強めが好きそう〜〜笑」といった声が殺到したほか「もっと色んなはーちゃん見たいですーー」といったリクエストも届き、マネジャーが投稿した川口のレアな姿が公表のようだ。
引用：「川口春奈マネジャー」Instagram（＠haruna.kawaguchi_staff）