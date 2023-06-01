「何時間やるつもりだよ！」FIFAが発表した決勝直前の“豪華すぎる閉会式”に早くも賛否両論「またイーサン・ハント来る？」「サッカーだけ楽しませてくれ」【W杯】
現地７月14日、FIFA（国際サッカー連盟）は北中米ワールドカップ決勝（現地19日）当日のクロージングセレモニー（閉会式）について新たな情報を発信した。
キックオフ前、アメリカ国歌斉唱は二度のグラミー賞やアカデミー賞に輝く、俳優で歌手のジャニファー・ハドドンが担当することは決定。さらにFIFAは「この豪華なショーでは、ラウラ・パウジーニ（歌手）、ニコール・シャージンガー（歌手）、ロビー・ウィリアムズ（歌手）、IShowSpeed（ユーチューバー）がパフォーマンスを披露するほか、トム・クルーズ（俳優）も特別出演。音楽とエンターテインメント界を代表するスターたちが揃い、キックオフ前に忘れられない祝祭を演出する」と明かし、「今後数日以内に、さらに多くのアーティストや特別ゲストが発表される予定だ」と予告している。
今大会で何度かスタンド観戦する様子が目撃されているトム・クルーズは、2024年のパリ五輪閉会式に自身が主演を務める「ミッション・インポッシブル」シリーズのイーサン・ハントに扮して登場。視聴者の度肝を抜くスタントで存在感を示した。はたして今回はどのような役回りを演じるのか、興味は尽きない。
クロージングセレモニーは決勝キックオフ（日本時間20日午前４時）の90分前から開催される。なお今大会の決勝ではハーフタイムにも異例のスーパーライブが敢行される。こちらもシャキーラ、マドンナ、BTS、ジャスティン・ビーバー、バーナ・ボーイといった世界的なアーティストがずらりと集結する予定だ。
投稿されたFIFAの公式SNSにはさっそくさまざまな声が寄せられている。「またイーサン・ハント来る？」「どんなショーなのか予想がつかないぞ」「めちゃくちゃゴージャスだね」「ハーフタイムショーと合わせたらまさにプレミアチケット！」「さすがはエンタメの聖地」といった感想のほか、「何時間やるつもりだよ」「サッカーだけ楽しませてくれ」「どんだけカネかけてるんだろ」「ハーフタイムもすごい連中が来るんだっけ？」「選手よりセレブがやたらと目立つ大会だな」など、懐疑的な意見も少なくない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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キックオフ前、アメリカ国歌斉唱は二度のグラミー賞やアカデミー賞に輝く、俳優で歌手のジャニファー・ハドドンが担当することは決定。さらにFIFAは「この豪華なショーでは、ラウラ・パウジーニ（歌手）、ニコール・シャージンガー（歌手）、ロビー・ウィリアムズ（歌手）、IShowSpeed（ユーチューバー）がパフォーマンスを披露するほか、トム・クルーズ（俳優）も特別出演。音楽とエンターテインメント界を代表するスターたちが揃い、キックオフ前に忘れられない祝祭を演出する」と明かし、「今後数日以内に、さらに多くのアーティストや特別ゲストが発表される予定だ」と予告している。
クロージングセレモニーは決勝キックオフ（日本時間20日午前４時）の90分前から開催される。なお今大会の決勝ではハーフタイムにも異例のスーパーライブが敢行される。こちらもシャキーラ、マドンナ、BTS、ジャスティン・ビーバー、バーナ・ボーイといった世界的なアーティストがずらりと集結する予定だ。
投稿されたFIFAの公式SNSにはさっそくさまざまな声が寄せられている。「またイーサン・ハント来る？」「どんなショーなのか予想がつかないぞ」「めちゃくちゃゴージャスだね」「ハーフタイムショーと合わせたらまさにプレミアチケット！」「さすがはエンタメの聖地」といった感想のほか、「何時間やるつもりだよ」「サッカーだけ楽しませてくれ」「どんだけカネかけてるんだろ」「ハーフタイムもすごい連中が来るんだっけ？」「選手よりセレブがやたらと目立つ大会だな」など、懐疑的な意見も少なくない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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