ウェンブリーで応援したいけど...イングランドが決勝進出でもパブリックビューイングは無理「ロンドンは世界ツアーの最新の開催地」と現地報道【Ｗ杯】
サッカーの母国に、思わぬ“障壁”が立ちはだかった。
北中米ワールドカップで快進撃を続けるイングランド代表だが、悲願の決勝に進出した場合、聖地ウェンブリー・スタジアムでのパブリックビューイングが開催できない――イギリスメディア『HITC』が報じている。
同メディアは、「ブルーノ・マーズのせいで、スリーライオンズがワールドカップ決勝に進出しても、イングランドファンはウェンブリーで落胆することに」と見出しを打ち、この意外な事実を伝えた。
準々決勝でノルウェーを２−１で下したイングランドは、1966年大会以来となるワールドカップ決勝進出まで、あと一歩に迫っている。
準決勝では前回大会王者のアルゼンチンと激突する。
「これはおそらく21世紀最大の試合となるだろう。この一戦に勝利すれば、イングランドは週末にニュージャージーで行なわれる決勝戦で、フランスかスペインのいずれかと世界の頂点を争うことになる」
もしイングランドが決勝へ駒を進めれば、多くのファンは“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムで試合が上映されることを期待するはずだ。
スタジアムに設置された巨大なスクリーンで何万人ものファンが一体となって応援する光景は、素晴らしい雰囲気を生み出す。
イングランド代表の重要な一戦となれば、ウェンブリー・スタジアムはまさにそのための完璧な会場だが、そうはならないだろう。なぜか。アメリカの人気シンガーソングライター、ブルーノ・マーズの存在だ。
「ブルーノ・マーズはすでにコンサート会場を予約済みだ。ロンドンは、彼の世界ツアー『ロマンティック・ツアー』の最新の開催地となる。マーズは今後２週間で、ウェンブリー・スタジアムでは６回の公演を行なう予定で、７月19日（日）午後４時30分からの公演も含まれる」
ワールドカップ決勝のキックオフは同日の午後８時。記事は「早い開演時間のおかげで、観客はコンサートに参加した後、別の会場でワールドカップ決勝を観戦することはできるだろう」と付け加えているが、いずれにせよ“聖地”での一体感あふれる応援は実現できないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
北中米ワールドカップで快進撃を続けるイングランド代表だが、悲願の決勝に進出した場合、聖地ウェンブリー・スタジアムでのパブリックビューイングが開催できない――イギリスメディア『HITC』が報じている。
同メディアは、「ブルーノ・マーズのせいで、スリーライオンズがワールドカップ決勝に進出しても、イングランドファンはウェンブリーで落胆することに」と見出しを打ち、この意外な事実を伝えた。
準々決勝でノルウェーを２−１で下したイングランドは、1966年大会以来となるワールドカップ決勝進出まで、あと一歩に迫っている。
「これはおそらく21世紀最大の試合となるだろう。この一戦に勝利すれば、イングランドは週末にニュージャージーで行なわれる決勝戦で、フランスかスペインのいずれかと世界の頂点を争うことになる」
もしイングランドが決勝へ駒を進めれば、多くのファンは“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムで試合が上映されることを期待するはずだ。
スタジアムに設置された巨大なスクリーンで何万人ものファンが一体となって応援する光景は、素晴らしい雰囲気を生み出す。
イングランド代表の重要な一戦となれば、ウェンブリー・スタジアムはまさにそのための完璧な会場だが、そうはならないだろう。なぜか。アメリカの人気シンガーソングライター、ブルーノ・マーズの存在だ。
「ブルーノ・マーズはすでにコンサート会場を予約済みだ。ロンドンは、彼の世界ツアー『ロマンティック・ツアー』の最新の開催地となる。マーズは今後２週間で、ウェンブリー・スタジアムでは６回の公演を行なう予定で、７月19日（日）午後４時30分からの公演も含まれる」
ワールドカップ決勝のキックオフは同日の午後８時。記事は「早い開演時間のおかげで、観客はコンサートに参加した後、別の会場でワールドカップ決勝を観戦することはできるだろう」と付け加えているが、いずれにせよ“聖地”での一体感あふれる応援は実現できないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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