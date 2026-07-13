キンプリ初のEP『So Honey EP』ジャケット＆収録内容解禁！ セルフカバーやスタジオライブ映像も
9月2日にリリースされるKing ＆ Princeの1st EP『So Honey EP』のCD全4形態のジャケット写真、CD＆特典映像の収録内容が解禁された。
【写真】King ＆ Prince 1st EP『So Honey EP』全4形態のジャケット
昨年12月リリースのアルバム『STARRING』が、Billboard JAPAN“HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得、さらに2026年度上半期の総合アルバム・チャートでも3位にランクインしてロングヒット中のKing ＆ Prince。
先日生配信にて、King ＆ Princeとして初めての試みとなるEPをCD発売することに加え、表題曲「So Honey」の情報が明かになった。
今作は、“BITTER or SWEET”をコンセプトに今の彼らだからこそ表現できるさまざまな形のラブソングを収録したEPとなっており、各形態異なる楽曲と、特典映像が収録される。
初回限定盤A／Bのカップリングには、メンバーが選曲した2曲「踊るように人生を。」「僕のワルツ」のセルフカバーが収録される。
特典映像は、初回限定盤Aに「So Honey」のMusic Videoとダンスバージョン、そして撮影メイキング映像を収録。初回限定盤Bでは、EP制作の裏側に密着したビハインド映像とバラエティ映像が収録され、さまざまなKing ＆ Princeの姿をたっぷり楽しめる。
さらに、初回限定LIVE盤には、昨年誕生したKing ＆ Princeならではのスタジオライブ企画「Quiet Session Club」の第3弾となる、3曲分のオリジナルライブ映像が収録されることが決定。コンサートや音楽番組とは趣向を変えた演出で、音楽をじっくりと楽しめる空間になっており、カップリング曲や隠れた名曲にもスポットを当てる本企画の最新版となる。
King ＆ Princeの1st EP『So Honey EP』は、9月2日発売。
収録＆特典内容は以下の通り。
＜King ＆ Prince 1st EP『So Honey EP』＞
■King ＆ Prince
1st EP『So Honey EP』
9月2日発売
＜初回限定盤A＞
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3.うそだよ すきだよ
4. Salty Dog
5. Chillin‘ Dizzy
6. 踊るように人生を。（Re：）
【ブルーレイ／DVD】
・「So Honey」Music Video
・「So Honey」 Music Video ‐Dance ver.‐
・「So Honey」 Music Video Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース
＜初回限定盤B＞
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3.うそだよ すきだよ
4. Salty Dog
5. Chillin‘ Dizzy
6. 僕のワルツ（Re：）
【ブルーレイ／DVD】
・Behind the scenes of『So Honey EP』
・様々なゲームに挑戦！チームワークチャレンジ PART3
仕様：スリーブケース付き2Dケース
＜初回限定LIVE盤＞
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3. うそだよ すきだよ
4. Key of Heart（Quiet Session Club）
5. ナミウテココロ（Quiet Session Club）
6. Alright（Quiet Session Club）
【ブルーレイ／DVD】
・Quiet Session Club vol.3 Key of Heart／ナミウテココロ／Alright
仕様：スリーブケース付き2Dケース
＜通常盤（初回プレス）＞
※通常盤初回プレス終了後、通常盤に切り替わる。
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3. うそだよ すきだよ
4. Salty Dog
5. Chillin‘ Dizzy
6. うまく言えないけど
仕様：3Pケース仕様
【先着外付け特典】※ブルーレイ／DVD共通
・初回限定盤A：フォトカード（A6）
・初回限定盤B：クリアポスター（A4）
・初回限定LIVE盤：ステッカーシート
・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット
・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
【封入特典】※ブルーレイ／DVD共通
・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種
・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種
・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なる。
【初回封入特典】※ブルーレイ／DVD共通
▼期間限定動画視聴シリアルナンバー
・初回限定盤A：期間限定動画A視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）：期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：9月1日正午昼〜10月2日18時まで
【写真】King ＆ Prince 1st EP『So Honey EP』全4形態のジャケット
昨年12月リリースのアルバム『STARRING』が、Billboard JAPAN“HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得、さらに2026年度上半期の総合アルバム・チャートでも3位にランクインしてロングヒット中のKing ＆ Prince。
今作は、“BITTER or SWEET”をコンセプトに今の彼らだからこそ表現できるさまざまな形のラブソングを収録したEPとなっており、各形態異なる楽曲と、特典映像が収録される。
初回限定盤A／Bのカップリングには、メンバーが選曲した2曲「踊るように人生を。」「僕のワルツ」のセルフカバーが収録される。
特典映像は、初回限定盤Aに「So Honey」のMusic Videoとダンスバージョン、そして撮影メイキング映像を収録。初回限定盤Bでは、EP制作の裏側に密着したビハインド映像とバラエティ映像が収録され、さまざまなKing ＆ Princeの姿をたっぷり楽しめる。
さらに、初回限定LIVE盤には、昨年誕生したKing ＆ Princeならではのスタジオライブ企画「Quiet Session Club」の第3弾となる、3曲分のオリジナルライブ映像が収録されることが決定。コンサートや音楽番組とは趣向を変えた演出で、音楽をじっくりと楽しめる空間になっており、カップリング曲や隠れた名曲にもスポットを当てる本企画の最新版となる。
King ＆ Princeの1st EP『So Honey EP』は、9月2日発売。
収録＆特典内容は以下の通り。
＜King ＆ Prince 1st EP『So Honey EP』＞
■King ＆ Prince
1st EP『So Honey EP』
9月2日発売
＜初回限定盤A＞
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3.うそだよ すきだよ
4. Salty Dog
5. Chillin‘ Dizzy
6. 踊るように人生を。（Re：）
【ブルーレイ／DVD】
・「So Honey」Music Video
・「So Honey」 Music Video ‐Dance ver.‐
・「So Honey」 Music Video Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース
＜初回限定盤B＞
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3.うそだよ すきだよ
4. Salty Dog
5. Chillin‘ Dizzy
6. 僕のワルツ（Re：）
【ブルーレイ／DVD】
・Behind the scenes of『So Honey EP』
・様々なゲームに挑戦！チームワークチャレンジ PART3
仕様：スリーブケース付き2Dケース
＜初回限定LIVE盤＞
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3. うそだよ すきだよ
4. Key of Heart（Quiet Session Club）
5. ナミウテココロ（Quiet Session Club）
6. Alright（Quiet Session Club）
【ブルーレイ／DVD】
・Quiet Session Club vol.3 Key of Heart／ナミウテココロ／Alright
仕様：スリーブケース付き2Dケース
＜通常盤（初回プレス）＞
※通常盤初回プレス終了後、通常盤に切り替わる。
【CD】
1. So Honey
2. Sign of Love
3. うそだよ すきだよ
4. Salty Dog
5. Chillin‘ Dizzy
6. うまく言えないけど
仕様：3Pケース仕様
【先着外付け特典】※ブルーレイ／DVD共通
・初回限定盤A：フォトカード（A6）
・初回限定盤B：クリアポスター（A4）
・初回限定LIVE盤：ステッカーシート
・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット
・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
【封入特典】※ブルーレイ／DVD共通
・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種
・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種
・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なる。
【初回封入特典】※ブルーレイ／DVD共通
▼期間限定動画視聴シリアルナンバー
・初回限定盤A：期間限定動画A視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）：期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：9月1日正午昼〜10月2日18時まで