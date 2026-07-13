『豊臣兄弟！』“光秀”要潤「敵は…本能寺にあり！」涙の決断にネット同情「気の毒」「あまりにも不憫」（ネタバレあり）
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第27回「本能寺の変」が12日に放送され、光秀（要潤）が信長（小栗旬）への謀反を決意する姿が描かれると、ネット上には「これが最後のトリガーか…」「気の毒」「あまりにも不憫」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】信長（小栗旬）から強烈な飛び蹴りをくらう光秀（要潤）第27回「本能寺の変」より
信澄（緒形敦）は、公方様こと義昭（尾上右近）による“信長討ち取り”を命じる手紙を自分が偽造したと告白。困惑する光秀に対して信澄は、信長によって父・信勝（中沢元紀）が殺された積年の恨みを打ち明ける。さらに信澄は光秀について、義昭をおとしめた信長を今も憎んでいると指摘。信澄から“共に信長を討ち取ろう”と呼びかけられるものの、光秀は固辞する。
その後、安土城では信長が家康（松下洸平）を接待することに。しかし食事に毒が盛られていることが発覚。饗応役の光秀が首謀者をかばっていると察した信長は逆上。家康の目の前で信長は、光秀に激しい折檻を加える。
家康へのもてなしは“お役御免”となった光秀。彼は家臣の斎藤利三（内藤剛志）に書状を託して義昭のもとへ派遣。面会を終えた利三が戻ってくると、光秀は立ち上がり「返答は？」と問いかける。これに利三は気まずそうに「“もうわしを巻き込むな”と仰せにござりました」と義昭からの言葉を伝える。
かつての主君・義昭から袖にされた光秀は、言葉にならない叫び声を上げて一筋の涙をこぼす。そして大きな笑い声を上げると利三に向けて「出陣じゃ…」とポツリ。そこから一転して憤怒の表情で「これは上意である。敵は…本能寺にあり！」と言い放つのだった…。
光秀が謀反を決意した瞬間が描かれると、ネット上には「公方様から突き放されるのきっつ…これが最後のトリガーか…」「お気の毒すぎる…」「ヤケクソ本能寺」「誰か光秀抱きしめてやれよ…」「光秀〜!!あまりにも不憫」といった声が集まっていた。
【写真】信長（小栗旬）から強烈な飛び蹴りをくらう光秀（要潤）第27回「本能寺の変」より
信澄（緒形敦）は、公方様こと義昭（尾上右近）による“信長討ち取り”を命じる手紙を自分が偽造したと告白。困惑する光秀に対して信澄は、信長によって父・信勝（中沢元紀）が殺された積年の恨みを打ち明ける。さらに信澄は光秀について、義昭をおとしめた信長を今も憎んでいると指摘。信澄から“共に信長を討ち取ろう”と呼びかけられるものの、光秀は固辞する。
家康へのもてなしは“お役御免”となった光秀。彼は家臣の斎藤利三（内藤剛志）に書状を託して義昭のもとへ派遣。面会を終えた利三が戻ってくると、光秀は立ち上がり「返答は？」と問いかける。これに利三は気まずそうに「“もうわしを巻き込むな”と仰せにござりました」と義昭からの言葉を伝える。
かつての主君・義昭から袖にされた光秀は、言葉にならない叫び声を上げて一筋の涙をこぼす。そして大きな笑い声を上げると利三に向けて「出陣じゃ…」とポツリ。そこから一転して憤怒の表情で「これは上意である。敵は…本能寺にあり！」と言い放つのだった…。
光秀が謀反を決意した瞬間が描かれると、ネット上には「公方様から突き放されるのきっつ…これが最後のトリガーか…」「お気の毒すぎる…」「ヤケクソ本能寺」「誰か光秀抱きしめてやれよ…」「光秀〜!!あまりにも不憫」といった声が集まっていた。