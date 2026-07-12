数的不利を招いた不動エースの退場劇　スイス代表DFが“アルゼンチン贔屓”のジャッジに怒りの本音爆発「審判まで味方につけられると難しい。全てが不利だった」【W杯】

退場を命じられ、凄まじい表情となるエンボロ(C)Getty Images

まさかの退場劇が物議を醸している。

現地時間7月11日に北中米ワールドカップ（W杯）の準々決勝で、前回王者アルゼンチン代表と対戦したスイス代表は、延長戦の末に1-3で敗れた。この一戦の展開を大きく左右させたのは、72分に下った一つのジャッジだった。

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一進一退の攻防が続く中での一幕だった。中盤でボールをキープしようとしたスイスのブレール・エンボロが、背後から寄せにいったアルゼンチンのレアンドロ・パレデスと交錯するように転倒。当初はパレデスにイエローカードが提示されたが、このタイミングで、VARが介入。今大会から警告（イエローカード）を巡る判定の際にもオンフィールドレビューが可能となっており、結果は、パレデスへのイエローカードが取り消され、エンボロの「明確なシミュレーション」と判定。2度目の警告を受けた29歳のエースは退場処分になった。

数的不利となって防戦一方となったスイスは、アルゼンチンの猛攻を耐えるしかなくなった。それでもムラト・ヤキン監督の交代策も功を奏し、なんとか耐えていたが、延長後半に2失点して力尽きた。

明らかに試合展開を変えるジャッジであったために、スイス国内ではエンボロに対するイエローカードが正当だったのかの議論が噴出。ジョアン・ピニェイロ主審に対する不満が渦巻いた。