【7/13まで】AirPodsやFire TV Stickなど、Amazon プライムデーで爆売れのガジェットまとめ
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から爆売れ中のガジェットをご紹介。通勤や在宅時間を快適にしたい人に役立つ商品がそろっています。

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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

39,800円 → 34,800円（13%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

29,800円 → 23,800円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 11,290円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」


Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

37,800円 → 33,580円（11%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



身に着けて眠るだけで睡眠を記録して分析「Fitbit Inspire 3」


Fitbit

Fitbit Inspire 3 フィットネストラッカ― ミッドナイトゼン／ブラック スマートウォッチ/iPhone対応/アンドロイド対応/最大10日間のバッテリー/心拍計/睡眠スコア [日本正規品]

12,800円 → 10,395円（19%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大13日間のロングバッテリー。防水機能付きのスマートウォッチ


CMF BY NOTHING

CMF by Nothing Watch 3 Pro スマートウォッチ 【13日間バッテリー 1.43インチAMOLED 丸型 大画面 IP68 防水 健康管理】メンズ レディース ビジネス 兼用 デュアルバンド GPS内蔵 録音機能付き iPhone Android アンドロイド対応 ダークグレー

13,800円 → 9,980円（28%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランニングや水泳にも対応。「Xiaomi Smart Band 10」


xiaomi(シャオミ)

Xiaomi Smart Band 10 シャオミ スマートウォッチ スマートバンド 1.72インチ大画面 21日間持続バッテリー 高輝度1500nits 24時間健康管理 心拍数 睡眠モニタリング 水泳 防水 LINE着信通知 iPhone&Android対応 ミッドナイトブラック

5,971円 → 5,180円（13%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター


KEEPTIME

KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク

12,950円 → 7,984円（38%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鮮やかなXDRディスプレイとパワフルなバッテリーを搭載。「iPhone 16e」


Apple(アップル)

iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック

144,800円 → 119,800円（17%オフ）

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防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えた「iPhone 15 256GB」


Apple(アップル)

iPhone 15 256GB ピンク

127,800円 → 112,800円（12%オフ）

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史上最薄のiPhone「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」


Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

159,800円 → 139,800円（13%オフ）

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2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」


xiaomi(シャオミ)

シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版

27,980円 → 22,980円（18%オフ）

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細部までクリアな4Kで新次元の没入体験。「Meta Quest 3」


Meta Quest

Meta Quest 3（512GB） | 最もパワフルなQuest | 究極のVR体験 | Meta Horizon+の3か月無料体験付き

102,300円 → 94,049円（8%オフ）

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写真や動画の撮影、音楽再生もできる「RAY-BAN META」


Meta

Ray-Ban(レイバン) RAY-BAN META RW 4006 WAYFARER マットブラック/グレーシェード 50/22/150 ユニ サングラス, マットブラック/グレーシェード。, 50/22/150

55,800円 → 52,400円（6%オフ）

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直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

21,800円 → 18,800円（14%オフ）

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「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag


Apple(アップル)

Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

16,980円 → 13,120円（23%オフ）

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手軽にストリーミングをはじめたい方に「Fire TV Stick HD」


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 3,780円（46%オフ）

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2025年発売の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」


Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 4,780円（40%オフ）

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ソニーの独自開発技術で、CD音質相当までヘッドホン内で補完


ソニー

ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N :高性能ノイズキャンセリング搭載/軽量・小型設計/音質アップスケール機能搭載/連続音楽再生時間最長 7.5時間/IPX4防滴性能/急速充電対応/クリアな通話性能/マルチポイント対応 ブラック WF-C700N BZ

10,600円 → 7,900円（25%オフ）

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1.5時間でフル充電。Jackery（ジャクリ）のポータブル電源


Jackery

Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1500 New 1536Wh 1.5時間でフル充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W 瞬間最大4000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応

149,800円 → 77,895円（48%オフ）

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人間工学に基づいたPC・タブレット用スタンド


Aoviho

アオビホ(Aoviho) ノートパソコンスタンド PCホルダー 折りたたみ式 人間工学 無段階高さ&角度調整可能 猫背＆姿勢改善 放熱対策 滑り止め 在宅仕事 つくえ 机 省スペース 軽量アルミ製 ZOOM会議 Macbook Air/Macbook Pro/iPad/15.6インチまでのノートパソコンやタブレットに対応 (銀 シルバー)

2,999円 → 2,344円（22%オフ）

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