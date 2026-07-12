【7/13まで】AirPodsやFire TV Stickなど、Amazon プライムデーで爆売れのガジェットまとめ

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から爆売れ中のガジェットをご紹介。通勤や在宅時間を快適にしたい人に役立つ商品がそろっています。

進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」

SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」

身に着けて眠るだけで睡眠を記録して分析「Fitbit Inspire 3」

最大13日間のロングバッテリー。防水機能付きのスマートウォッチ

ランニングや水泳にも対応。「Xiaomi Smart Band 10」

テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター

鮮やかなXDRディスプレイとパワフルなバッテリーを搭載。「iPhone 16e」

防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えた「iPhone 15 256GB」

史上最薄のiPhone「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」

2025年発売。Xiaomiの「Redmi Pad 2」

細部までクリアな4Kで新次元の没入体験。「Meta Quest 3」

写真や動画の撮影、音楽再生もできる「RAY-BAN META」

直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」

「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag

手軽にストリーミングをはじめたい方に「Fire TV Stick HD」

2025年発売の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」

ソニーの独自開発技術で、CD音質相当までヘッドホン内で補完

1.5時間でフル充電。Jackery（ジャクリ）のポータブル電源

人間工学に基づいたPC・タブレット用スタンド

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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