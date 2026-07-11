球団公式Xが発表

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が10日（日本時間11日）の本拠地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。5月末に右大腿裏を痛め離脱してから、42日ぶりに復帰した。試合開始と同時に、チームのXでは目を引く画像とともに重大発表があった。

MLB公式Xにより、14日（同15日）のオールスターゲームへの出場が発表された村上。負傷者リスト（IL）入りしたツインズのバイロン・バクストン外野手の代役となる。

さらに、42日ぶりの復帰戦が始まる同じタイミングで、ホワイトソックスは公式Xを更新。「ムネのミッションが始まる」「ムネタカ・ムラカミが2026年のホームランダービーに出場決定！」とし、オールスター恒例イベントへの出場も伝えられた。

投稿に添えた画像は、スイングしたり、雄叫びを上げる村上と地球や月面が融合した壮大なもの。X上のファンからは様々な声が上がった。

「やってやれーーーー」

「最高じゃん」

「まじかよ」

「ホームランダービーで優勝するときが来た」

「これぞ我らのムネ」

「彼が優勝することに、全財産を賭けるわ」

「これは間違いなくめちゃくちゃ面白くなる。ホームランダービーでムネ・ショットが炸裂するよ」

村上は負傷離脱前に57試合出場。打率は.240ながら、20本塁打、41打点の好成績をマークしていた。



（THE ANSWER編集部）