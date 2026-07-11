7月10日、皇族数の確保に向けて政府が提出していた皇室典範改正案が、衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決された。週明けからは参議院に論戦の舞台を移し、審議が続けられる。本会議に先立って行われた衆院の議院運営委員会で、注目を浴びた一幕があった。

日本共産党の塩川鉄也衆院議員による「旧宮家と今の天皇陛下とは何親等の隔たりがあるのか」という質問に対し、宮内庁の緒方禎己次長は「昭和22（1947）年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあるものと承知している」と答弁した場面だ。

塩川氏はその答弁を受け、「600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の人を皇族にすることに、国民の理解と支持は得られない」と、改正案に含まれる「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案」を批判した。SNS上でも、“36親等から38親等”という隔たりの大きさに驚きの声が広がっていた。

《それ 赤の他人ですよね？》

《「もはや他人」の大合唱》

《ソレはもうね、他人なんだよ…》

「民法における親族の範囲は、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族を指します。皇族と一般国民を並列に論じることは一概にはできませんが、36親等から38親等という隔たりがあると聞けば、“他人”だという印象を抱くのも無理はないでしょう」（皇室担当記者）

著名人も続々とSNS上で反応を示している。“ひろゆき”こと実業家の西村博之氏（49）はXにこう投稿した。

《36親等は他人だね。。。 36親等遡って親族って言うなら、地方で昔から住んでる近所の人は、ほぼ全員親族だよ。。。1代遡ると親族は2人 10代遡ると親族は1,024人 20代遡ると親族は約100万人 30代遡ると親族は約10億人》

また歌人の俵万智さん（63）も、報道を引用する形で、

《どれくらいの感じだろう… たぶん親戚…遠い親戚…親戚と言えば親戚…親戚と言えなくはない親戚…親戚でないとは言いきれない親戚…他人とまでは言えない親戚…赤の他人と言ったらちょっと言いすぎかもしれない親戚…むしろ親戚ではないとさえ思える親戚…》

とコメントしていた。

「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」――。天皇陛下は6月11日、オランダ・ベルギー公式訪問を前にした記者会見で、国会で行われていた皇族数確保の議論についてこう述べられている。

陛下から“36親等から38親等”離れた旧宮家の男系男子が皇族となることに対して理解を示せる国民は、果たしてどれほどいるのだろうか。