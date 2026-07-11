◇W杯北中米大会決勝トーナメント準々決勝 スペイン 2―1 ベルギー（2026年7月10日 米国・ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）準々決勝が10日（日本時間11日）に行われ、4大会ぶりの優勝を目指すスペイン（FIFAランキング2位）がベルギー（同9位）に2―1で競り勝った。

1―1の後半43分にDFクバルシ（バルセロナ）がミドルシュートを放ち、相手GKがこぼしたところにFWメリノ（アーセナル）が詰めて勝ち越し弾。メリノはポルトガルを破った決勝トーナメント2回戦に続いて途中出場からの決勝点となった。

スペインは前半30分に先制。FWヤマル（バルセロナ）が起点となってDFポロ（トットナム）が右から折り返し、MFオルモ（バルセロナ）がシュート。これを相手GKが弾き、MFルイス（パリSG）が右足で蹴り込んだ。

同41分には左クロスを上げられて相手FWデケテラーレ（アタランタ）にヘディング弾を決められた。スペインは前回2022年カタール大会で日本との1次リーグ第3戦で「三笘の1ミリ」から生まれた田中碧の一撃を最後にゴールを許していなかったが、これで守護神シモンの連続無失点のW杯最長記録は649分でストップ。モロッコとの前回決勝トーナメント1回戦から続いていたW杯連続無失点試合の記録も6で止まった。

しかし、その後はFWルカク（ナポリ）ら途中交代で結果を出してきた相手攻撃陣の反撃をしのぎ、メリノの決勝点で優勝した10年南アフリカ大会以来の4強入りを決めた。14日の準決勝でフランスと対戦する。