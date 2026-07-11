北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は、9日（日本時間10日）に準々決勝が始まった。初の8強入りを果たしたノルウェーは11日（同12日）にイングランドと激突。今大会ここまで7ゴールをあげているノルウェーの怪物FWに激似とされるロシア人モデルがSNS上で話題を呼んでいる。

英紙「ザ・サン」は、「ノルウェーの不思議な力を持つ男アーリング・ハーランドに信じられないほど似ていることでバズったグラマラスなモデルがイングランド戦でどちらを応援するか明かす」という見出しで記事を掲載した。

記事では24歳のロシア人モデルであるアナスタシア・コストロミティナさんを紹介。「ノルウェーのストライカーと不気味なほど似ていることを受け入れ、それについてオンライン上でジョークを飛ばして大きな話題を呼んだ」として、ハーランドの名場面や過去に公開した画像を次々に再現し、SNSで世界的にバズっていることを伝えた。

頭にTシャツを被っておどけるポーズや金メダルを噛みしめる姿、シュートシーンなどハーランドの過去のジェスチャーやポーズを再現したコストロミティナさんは、「彼は本当に最強。いまは関係もあるしね。もうすでに彼は仲間のような気分だわ！」と記事の中でハーランドを絶賛している。

一方で似ていると言われることに葛藤もあったようで、「正直言うと、私は（似ていることを）全力で否定しようとしてきたのよ」という。「最初は私が彼にどれだけ似ているかわからず、ちょっと傷ついたの。でも今はこんなに素晴らしいアスリートと似ているなんて実は結構いいことだと理解したわ」と現在は前向きにとらえているようだ。

「アナスタシアは将来ハーランドと一緒に写真を撮ることがあるかは分からないとしつつ、『喜んで一緒に自撮りする』と言った」と記事はまとめている。

今大会ここまで7ゴールをあげているノルウェーの怪物FW。初の8強入りを果たしたノルウェーは11日（同12日）にイングランドと激突するが、記事の中でコストミティナさんは、「もちろんノルウェーを応援するわ。アーリング・ハーランドが最後まで行くことを願っている」と語っている。



（THE ANSWER編集部）