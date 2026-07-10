投資で増えたお金に社会保険料までかかります。特定口座を使い続ける人が知るべき変更点を解説します！
投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「投資で増えたお金に社会保険料までかかります。特定口座を使い続ける人が知るべき変更点を解説します！」を公開した。動画では、国の税収が過去最高を更新し続ける中で相次ぐ増税の現状と、新たに決定した「金融所得の社会保険料反映」などの厳しい変更点について、投資家が取るべき対策を提言している。
鳥海氏はまず、2025年の国の税収が84.2兆円と6年連続で過去最高を記録しているにもかかわらず、消費税に関する公約違反や「子ども支援金」という名目の実質的な増税が続いている背景を説明。政府の対応に対し「嘘に嘘を重ねまくっている状態」と不信感をあらわにした。
さらに大きな問題として、5月末に「金融所得の社会保険料反映」が正式に決定したと指摘する。まずは後期高齢者医療制度から始まるが、いずれ全世代に関わる問題だと警鐘を鳴らした。フリップで具体的な仕組みを示しながら、利益が出た部分に対して社会保険料が値上がりする一方で、投資で損失が出ても保険料は下がらず、損益通算もできない点について「非常にふざけてますよね」と憤る。
加えて、外貨で株式を購入した際の為替差益に対する「外貨課税」も新たに決定したと言及。為替差損が出ても雑所得扱いとなるため、他の所得と相殺できず繰り越しもできない理不尽な制度だと批判した。
最後に鳥海氏は、国の方針に不満を言うだけでなく自らの資産を守る行動が必要だと強調。「特定口座の資金はNISAに移しましょう」と述べ、家族のNISA枠も最大限活用するよう具体的な対策を提示した。また、過去に買った手数料の高い不要なファンドを売却し、インデックスなど増える投資先へ変更する勇気を持つべきだと語り、「今持っているお金を今まで以上に増やすことを本気で考える」よう視聴者に強く呼びかけて動画を締めくくった。
鳥海氏はまず、2025年の国の税収が84.2兆円と6年連続で過去最高を記録しているにもかかわらず、消費税に関する公約違反や「子ども支援金」という名目の実質的な増税が続いている背景を説明。政府の対応に対し「嘘に嘘を重ねまくっている状態」と不信感をあらわにした。
さらに大きな問題として、5月末に「金融所得の社会保険料反映」が正式に決定したと指摘する。まずは後期高齢者医療制度から始まるが、いずれ全世代に関わる問題だと警鐘を鳴らした。フリップで具体的な仕組みを示しながら、利益が出た部分に対して社会保険料が値上がりする一方で、投資で損失が出ても保険料は下がらず、損益通算もできない点について「非常にふざけてますよね」と憤る。
加えて、外貨で株式を購入した際の為替差益に対する「外貨課税」も新たに決定したと言及。為替差損が出ても雑所得扱いとなるため、他の所得と相殺できず繰り越しもできない理不尽な制度だと批判した。
最後に鳥海氏は、国の方針に不満を言うだけでなく自らの資産を守る行動が必要だと強調。「特定口座の資金はNISAに移しましょう」と述べ、家族のNISA枠も最大限活用するよう具体的な対策を提示した。また、過去に買った手数料の高い不要なファンドを売却し、インデックスなど増える投資先へ変更する勇気を持つべきだと語り、「今持っているお金を今まで以上に増やすことを本気で考える」よう視聴者に強く呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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