鈴鹿央士、給料明細を確認すると「毎回驚きます」 デビュー7年でも慣れない“芸能界の給料事情”
俳優の鈴鹿央士（26）が、9日に放送されたテレビ東京『ナゼそこ？＋』（後6：25）の「人生激変3時間半SP」に出演。芸能界ならではの給料システムについて「毎回驚く」と明かし、共演者の共感を集めた。
【写真10枚】「ウニみたい！」「ハリネズミ」斬新すぎる“爆発ヘア”公開の鈴鹿央士
番組終盤、鈴鹿について「デビューして7年がたった今も芸能界の給料システムに毎回驚かされている」と紹介されると、自身の経験を交えながら、その理由を語った。
鈴鹿は、芸能活動を始めた当初はアルバイトもしていたと振り返り、「アルバイトはその月に働いた分が翌月支払われるので、おおよその給料が分かる」と説明。これに、ネプチューンの名倉潤も「計算できるもんね」とうなずいた。
一方で、俳優業については「給料明細を見た時に『いつのお仕事だ？』っていうのが入ってくる」と苦笑。出演料が仕事から時間を置いて支払われることも多く、独特のサイクルに今も戸惑いがあるという。
このエピソードに、MCのユースケ・サンタマリアも「半年ぐらい前の仕事が放送されて入ってきたりするもんね」と共感。鈴鹿も「その時差攻撃はだいぶ…毎回驚きますね」と笑顔で語った。
すると名倉が「忘れてた頃に入ってくるお金って、めっちゃうれしいよな？」と話を振ると、鈴鹿は「うれしいです！」と笑顔で即答。思わぬ収入に喜ぶ一面ものぞかせた。
さらに、お金にまつわる話題では、ユースケが「辞書を開いたら10万円が挟まってた。隠してたへそくりを自分で忘れていて、自分で見つけて『ラッキー！』ってなった」とエピソードを披露し、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真10枚】「ウニみたい！」「ハリネズミ」斬新すぎる“爆発ヘア”公開の鈴鹿央士
番組終盤、鈴鹿について「デビューして7年がたった今も芸能界の給料システムに毎回驚かされている」と紹介されると、自身の経験を交えながら、その理由を語った。
鈴鹿は、芸能活動を始めた当初はアルバイトもしていたと振り返り、「アルバイトはその月に働いた分が翌月支払われるので、おおよその給料が分かる」と説明。これに、ネプチューンの名倉潤も「計算できるもんね」とうなずいた。
このエピソードに、MCのユースケ・サンタマリアも「半年ぐらい前の仕事が放送されて入ってきたりするもんね」と共感。鈴鹿も「その時差攻撃はだいぶ…毎回驚きますね」と笑顔で語った。
すると名倉が「忘れてた頃に入ってくるお金って、めっちゃうれしいよな？」と話を振ると、鈴鹿は「うれしいです！」と笑顔で即答。思わぬ収入に喜ぶ一面ものぞかせた。
さらに、お金にまつわる話題では、ユースケが「辞書を開いたら10万円が挟まってた。隠してたへそくりを自分で忘れていて、自分で見つけて『ラッキー！』ってなった」とエピソードを披露し、スタジオの笑いを誘っていた。