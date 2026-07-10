梅雨明け後の猛暑は間もなく？Amazon プライムデーでスポットクーラーが40%OFF！
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がいよいよ始まりました。

今回はセール対象商品の中からスポットクーラーをご紹介。今年はすでに梅雨明けした地域も多く、これから暑い夏が待っています。熱中症対策や、ムシムシする雨の日にも使えるアイテムをセレクトしました。

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猛暑対応モデルのスポットクーラー。部屋をひんやり快適に


冷風がパワフルなため、設置した場所の温度を下げて、快適に保てます。少量の雨がダクトに侵入しても故障するおそれがないため、雨天時も使用可能です。

タンスのゲン

タンスのゲン スポットクーラー 家庭用【猛暑対応モデル】パワフル2.3kW 6-10畳 除湿機能 25L/日 断熱ダクトカバー付き【窓パネル×4 テラス窓にも対応！】移動式エアコン ポータブルクーラー 冷風機 スポットエアコン クーラー 熱中症 熱中症対策 79800000(119652)

29,999円 → 25,999円（13%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


4.5〜7畳向け。アイリスオーヤマのスポットクーラー


本体がコンパクトでキャスターがついているため、キッチンやリビング、ガレージなどの様々な場所に移動可能。約3分あれば取り付けが完了するため、すぐにお部屋をヒンヤリさせることができます。

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ポータブルクーラー IPP-2226S-W ホワイト アイリスオーヤマ

32,249円 → 27,550円（15%オフ）

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片手で気軽に持ち運び可能。卓上クーラー「ここひえ R8」


卓上サイズで軽量なスポットクーラー。取っ手付きで持ち運びも楽ちんなので、室内だけでなくキャンプやアウトドアシーンにもおすすめ。電源はモバイルバッテリーにも対応しており、屋外でも快適に過ごすことができます。

Shop Japan(ショップジャパン)

【公式】【2026年版】ここひえ R8 冷風機 卓上クーラー 小型クーラー ポータブル スポットクーラー USB給電 静音 省エネ コンパクト 首振り タイマー リモコン ターボモード 水冷 氷対応 抗菌 防カビ 風量4段階 パーソナルクーラー ホワイト 軽量 持ち運び可 【ひんやりクールケットセット】 正規品 Shop Japan CCH8W018

10,980円 → 9,882円（10%オフ）

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送風、加湿、冷却、除菌、アロマ、照明の六つの機能が一体に！


スポットクーラーでは珍しい、アロマ機能+加湿機能付き冷風扇です。お好みのアロマを加えることで、香りとともにリラックスした時間を楽しめます。送風と同時に細かいミストを吹き出し、周囲の空気を潤す加湿機能も搭載されており、喉の乾燥も予防することが可能です。

Dibuy

冷風機 冷風扇 強力送風 【2026夏革新版&瞬間冷却&UV除菌】 USB充電式 冷風扇風機 卓上 氷入れ水冷エアコン スポットクーラー 3000mAh大容量バッテリー 13時間連続使用 7色LEDライト 上下風向調節 アロマ機能 風量3段階 ミニクーラー 省エネ 軽量 静音 コンパクト 抗菌フィルター 熱中症と暑さ対策 車中泊 オフィス 寝室

7,759円 → 4,730円（39%オフ）

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デザイン性と実用性が評価され受賞も。「Blozey冷風扇」


Blozey冷風扇は、世界的に権威ある「ドイツ・レッドドット賞」を受賞したスポットクーラーです。冷却効率は従来比100％アップした、最大-22.5℃を実現。パワフルな気流が空間全体にすばやく広がり、お部屋に快適な涼しさを届けてくれます。

blozey

冷風扇 スポットクーラー BLOZEY超強力【ドイツ・レッドドット賞受賞 極冷・極静】冷風扇風機12m/S爆風 省エネ 4-IN-1 冷風・送風・加湿・浄化 冷風機【2026業界初！三面吸風・超便利上下給水】3つモード 6段階風量切替 上下左右首振り スポットエアコン 静音 10L大容量・水洗えるタンク 1〜12Hタイマー PSE認証済 熱中症対策 家庭/オフィス/キッチン2年品質保証

19,999円 → 11,998円（40%オフ）

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Bioré

ビオレ 冷タオル 無香性 5本入

630円 → 456円（28%オフ）

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アイスノン

アイスノン ひんやり氷結背中クーラー リュックに取り付けられる 冷却 冷感 作業服 屋外 通勤 通学 繰り返し使える 暑さ対策

1,982円 → 1,682円（15%オフ）

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