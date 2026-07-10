梅雨明け後の猛暑は間もなく？Amazon プライムデーでスポットクーラーが40%OFF！

猛暑対応モデルのスポットクーラー。部屋をひんやり快適に

4.5〜7畳向け。アイリスオーヤマのスポットクーラー

片手で気軽に持ち運び可能。卓上クーラー「ここひえ R8」

送風、加湿、冷却、除菌、アロマ、照明の六つの機能が一体に！

デザイン性と実用性が評価され受賞も。「Blozey冷風扇」

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