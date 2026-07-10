梅雨明け後の猛暑は間もなく？Amazon プライムデーでスポットクーラーが40%OFF！
今回はセール対象商品の中からスポットクーラーをご紹介。今年はすでに梅雨明けした地域も多く、これから暑い夏が待っています。熱中症対策や、ムシムシする雨の日にも使えるアイテムをセレクトしました。
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猛暑対応モデルのスポットクーラー。部屋をひんやり快適に
冷風がパワフルなため、設置した場所の温度を下げて、快適に保てます。少量の雨がダクトに侵入しても故障するおそれがないため、雨天時も使用可能です。
タンスのゲン スポットクーラー 家庭用【猛暑対応モデル】パワフル2.3kW 6-10畳 除湿機能 25L/日 断熱ダクトカバー付き【窓パネル×4 テラス窓にも対応！】移動式エアコン ポータブルクーラー 冷風機 スポットエアコン クーラー 熱中症 熱中症対策 79800000(119652)
29,999円 → 25,999円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
4.5〜7畳向け。アイリスオーヤマのスポットクーラー
本体がコンパクトでキャスターがついているため、キッチンやリビング、ガレージなどの様々な場所に移動可能。約3分あれば取り付けが完了するため、すぐにお部屋をヒンヤリさせることができます。
ポータブルクーラー IPP-2226S-W ホワイト アイリスオーヤマ
32,249円 → 27,550円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
片手で気軽に持ち運び可能。卓上クーラー「ここひえ R8」
卓上サイズで軽量なスポットクーラー。取っ手付きで持ち運びも楽ちんなので、室内だけでなくキャンプやアウトドアシーンにもおすすめ。電源はモバイルバッテリーにも対応しており、屋外でも快適に過ごすことができます。
送風、加湿、冷却、除菌、アロマ、照明の六つの機能が一体に！
スポットクーラーでは珍しい、アロマ機能+加湿機能付き冷風扇です。お好みのアロマを加えることで、香りとともにリラックスした時間を楽しめます。送風と同時に細かいミストを吹き出し、周囲の空気を潤す加湿機能も搭載されており、喉の乾燥も予防することが可能です。
デザイン性と実用性が評価され受賞も。「Blozey冷風扇」
Blozey冷風扇は、世界的に権威ある「ドイツ・レッドドット賞」を受賞したスポットクーラーです。冷却効率は従来比100％アップした、最大-22.5℃を実現。パワフルな気流が空間全体にすばやく広がり、お部屋に快適な涼しさを届けてくれます。
その他のおすすめ商品
アイスノン ひんやり氷結背中クーラー リュックに取り付けられる 冷却 冷感 作業服 屋外 通勤 通学 繰り返し使える 暑さ対策
1,982円 → 1,682円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[Goodfeel] ラッシュガード レディース UVカット99.9％ UPF50+ 体型カバー 長袖 大きいサイズ パーカー 水着 フード付き 涼しい 冷感 360°紫外線対策 日焼け防止 軽量 通気性 速乾 夏服 アウター アウトドア 海
2,480円 → 1,744円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
保冷剤 ステンレス 長時間 強力 スピード冷凍＆高性能保冷 【改良型合金制 特許取得3252907】 アイスパック 長持ち再利用可 2/4個セット 最強 防災用にも最適 【日本語説明書付き】
3,590円 → 2,260円（37%オフ）
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