アイナ・ジ・エンド、『ポケモン GO』10周年記念CMで姉妹共演「一緒に出られて嬉しかった」
アイナ・ジ・エンドが出演するスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』の新テレビCM「Sing like GO♪“Fooh！”篇」、「Sing like GO♪ “ゲッチューNOW”篇」、「Sing like GO♪ “ウチらサイコー！”篇」が、7月10日からOAされる。
【動画】アイナ・ジ・エンドが姉妹でCM初共演！ 『ポケモン GO』新テレビCM3種
今回のCMでは、「SING LIKE GO♪」をキーワードに、『ポケモン GO』をプレイする際に感じる高揚感や心地よさを、音楽と映像で表現。日差しや風、外を歩く足音、スマートフォンを操作するリズムなど、日常の中にある感覚を、アイナ・ジ・エンドのスキャット風のオリジナル楽曲3曲の歌声に重ね合わせている。
「Sing like GO♪ “Fooh！”篇」では、休日の朝、アイナがスマートフォンを手に取り、外へ向かう姿から物語が始まる。朝の光が差し込む部屋から海沿いの道へと場面が移り、日差しや風を感じながら歩く表情や、リズムに乗った動きによって、外に出ることで生まれる開放感を描いた。
「Sing like GO♪ “ゲッチューNOW”篇」では、緑の中や川沿いのベンチで、『ポケモン GO』でのポケモンとの出会いからゲットまでの一連の体験を表現している。驚き、期待、喜びへと変化していく感情を、アイナの歌声や表情、スマートフォンを操作するしぐさと重ね合わせ、プレイ中の高揚感を表現している。
「Sing like GO♪ “ウチらサイコー！”篇」では、カフェや都市公園を舞台に、『ポケモン GO』でレイドバトルを繰り広げ、仲間と共に勝利した際の嬉しさや『ポケモン GO』を通じて人とつながる楽しさを伝えている。
また、同日公開されるメイキングには、アイナの特別インタビューを収録。撮影時の様子や、スキャット風のオリジナル楽曲の収録風景とともに、『ポケモン GO』をプレイした感想や、今回CM初共演となった妹REiKAとの撮影について語っている。
さらに、CM撮影現場に「ピカチュウ」がサプライズで駆けつける場面も。突然の登場に驚きながらも笑顔を見せるアイナの様子など、メイキングならではの表情が見られる。
『ポケモン GO』の新テレビCM「Sing like GO♪“Fooh！”篇」、「Sing like GO♪ “ゲッチューNOW”篇」、「Sing like GO♪ “ウチらサイコー！”篇」は、7月10日OA開始。
アイナ・ジ・エンドのインタビュー（一部抜粋）は以下の通り。
＜アイナ・ジ・エンド インタビュー（一部抜粋）＞
■アイナ・ジ・エンド
――今回のCMの特徴を教えてください
外に出たときの気持ちよさや、仲間と一緒に遊ぶ楽しさを音に乗せて、軽快な歌詞と弾むような心をもらえるメロディーが楽しいと思います。（個人的なお気に入りフレーズは、）「お日様もてぃるりてって」というところで、「てぃるり」という言葉が私の人生ではあまり聞いたことがなかったので、楽しいなと思いました。
――『ポケモン GO』をプレイした感想を教えてください
外に出るというのがすごくいいなと思いました。歩いていく中で、なじみのある場所がジムになっていたりする面白さもありますし、体を動かしてすっきりできます。なので、『ポケモン GO』は本当に一石百鳥だと思います！
――撮影で意識したポイントはどこでしたか？
カメラワークが独特で、ぐるぐる回したり、地面から見上げるように撮ったりしました。みんなでいいものを作ることを意識し、監督の意向を共有しながら最後まで集中して取り組めたことがポイントです。（楽曲については）簡単そうに見えるんですけど、「タッペタッペタップン」とか、リズミカルな中でも本当にタップしている様子を頭に浮かべながら歌うなど、いろいろなことを意識しながらボーカルを録ったので、難しかったです（笑）。
――妹REiKAさんとの共演の感想を教えてください
私は以前、自分で書いた本の中で妹のことを「妹ポケモン」と呼んでいたんです。REiKAが初めてのCMということで、すごく緊張していたんですけど、一緒に出られて嬉しかったです！
【動画】アイナ・ジ・エンドが姉妹でCM初共演！ 『ポケモン GO』新テレビCM3種
今回のCMでは、「SING LIKE GO♪」をキーワードに、『ポケモン GO』をプレイする際に感じる高揚感や心地よさを、音楽と映像で表現。日差しや風、外を歩く足音、スマートフォンを操作するリズムなど、日常の中にある感覚を、アイナ・ジ・エンドのスキャット風のオリジナル楽曲3曲の歌声に重ね合わせている。
「Sing like GO♪ “ゲッチューNOW”篇」では、緑の中や川沿いのベンチで、『ポケモン GO』でのポケモンとの出会いからゲットまでの一連の体験を表現している。驚き、期待、喜びへと変化していく感情を、アイナの歌声や表情、スマートフォンを操作するしぐさと重ね合わせ、プレイ中の高揚感を表現している。
「Sing like GO♪ “ウチらサイコー！”篇」では、カフェや都市公園を舞台に、『ポケモン GO』でレイドバトルを繰り広げ、仲間と共に勝利した際の嬉しさや『ポケモン GO』を通じて人とつながる楽しさを伝えている。
また、同日公開されるメイキングには、アイナの特別インタビューを収録。撮影時の様子や、スキャット風のオリジナル楽曲の収録風景とともに、『ポケモン GO』をプレイした感想や、今回CM初共演となった妹REiKAとの撮影について語っている。
さらに、CM撮影現場に「ピカチュウ」がサプライズで駆けつける場面も。突然の登場に驚きながらも笑顔を見せるアイナの様子など、メイキングならではの表情が見られる。
『ポケモン GO』の新テレビCM「Sing like GO♪“Fooh！”篇」、「Sing like GO♪ “ゲッチューNOW”篇」、「Sing like GO♪ “ウチらサイコー！”篇」は、7月10日OA開始。
アイナ・ジ・エンドのインタビュー（一部抜粋）は以下の通り。
＜アイナ・ジ・エンド インタビュー（一部抜粋）＞
■アイナ・ジ・エンド
――今回のCMの特徴を教えてください
外に出たときの気持ちよさや、仲間と一緒に遊ぶ楽しさを音に乗せて、軽快な歌詞と弾むような心をもらえるメロディーが楽しいと思います。（個人的なお気に入りフレーズは、）「お日様もてぃるりてって」というところで、「てぃるり」という言葉が私の人生ではあまり聞いたことがなかったので、楽しいなと思いました。
――『ポケモン GO』をプレイした感想を教えてください
外に出るというのがすごくいいなと思いました。歩いていく中で、なじみのある場所がジムになっていたりする面白さもありますし、体を動かしてすっきりできます。なので、『ポケモン GO』は本当に一石百鳥だと思います！
――撮影で意識したポイントはどこでしたか？
カメラワークが独特で、ぐるぐる回したり、地面から見上げるように撮ったりしました。みんなでいいものを作ることを意識し、監督の意向を共有しながら最後まで集中して取り組めたことがポイントです。（楽曲については）簡単そうに見えるんですけど、「タッペタッペタップン」とか、リズミカルな中でも本当にタップしている様子を頭に浮かべながら歌うなど、いろいろなことを意識しながらボーカルを録ったので、難しかったです（笑）。
――妹REiKAさんとの共演の感想を教えてください
私は以前、自分で書いた本の中で妹のことを「妹ポケモン」と呼んでいたんです。REiKAが初めてのCMということで、すごく緊張していたんですけど、一緒に出られて嬉しかったです！