FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、クランクアップで涙 清水崇監督は現場における存在感を絶賛「アイドルだからなのかな？」
俳優の鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）が9日、東京・丸の内ピカデリーで行われたホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（24日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇。本作のクランクアップで涙していたことが明かされた。
【全身ショット】美デコルテ全開…！ブラックドレスで魅了した鎮西寿々歌
鎮西は、本作で映画単独初主演、ホラー作品初挑戦。共演した向井怜衣が、初ホラー映画初出演で、本作のとある壮絶なシーンの撮影後にはほっとして泣いてしまったという話題から、清水崇監督が「おすずもクランクアップのときに泣いてたじゃん」と暴露した。
鎮西はクランクアップ時には涙ながらのスピーチをしたといい、「清水監督が率いるチームが本当に本当ににぎやかで、まさかホラーとは思えないようなすごい楽しい毎日だったので、終わっちゃうのはすごくさみしかったですね」と涙の理由を明かした。
鎮西について、清水監督は「鎮西さんがいると現場が明るくなるんですよ。アイドルだからなのかな？それはすごいなと思います」と絶賛していた。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。
舞台あいさつには、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんなも参加した。
【全身ショット】美デコルテ全開…！ブラックドレスで魅了した鎮西寿々歌
鎮西は、本作で映画単独初主演、ホラー作品初挑戦。共演した向井怜衣が、初ホラー映画初出演で、本作のとある壮絶なシーンの撮影後にはほっとして泣いてしまったという話題から、清水崇監督が「おすずもクランクアップのときに泣いてたじゃん」と暴露した。
鎮西について、清水監督は「鎮西さんがいると現場が明るくなるんですよ。アイドルだからなのかな？それはすごいなと思います」と絶賛していた。
本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最新作。学校の、誰もいない階段。その13段目。カセットテープに日付と名前を吹き込むと、名前を吹き込まれた人は死ぬ。若者の間でひそかに広がる“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃）が恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラーとなる。
舞台あいさつには、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんなも参加した。