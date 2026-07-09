「最高の2人」「今日はこのために生きてる!!」山崎賢人、『トドメの接吻』共演の“弟分”とゴチ共演にファン歓喜
俳優・山崎賢人（山崎の崎は正しくは「たつさき」）が9日、自身のInstagramを更新し、所属事務所が同じ後輩で、5人組ボーカルダンスユニットM!LKメンバー、俳優としても活躍中の佐野勇斗との2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】ファンはこの2ショットを待っていた！ 山崎賢人＆佐野勇斗
山崎は同日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」にVIPチャレンジャーとしてゲスト出演し、レギュラーメンバーの佐野らと激突する。
そんな山崎は「今日19:54〜日本テレビ『ぐるナイ』に出演してます！」「キングゴチです！ぜひ！！！」と、自身が主演する今月17日公開の『キングダム 魂の決戦』に引っ掛けつつ、2ショットを公開。山崎と佐野と言えば8年前、ドラマ『トドメの接吻』（日本テレビ系）で共演。以来、家にも行く仲である。
そんな2ショット公開に、コメント欄には「今日はこのために生きてる！！推しと推しが同じ画面に存在してる世界に大感謝〜〜」「楽しみにしていた2ショットです」「最高の2人」「後輩先輩でのツーショありがとうございます」「最高ペアすぎる」といった歓喜の声が巻き起こっている。
引用：「山崎賢人」Instagram（＠kentooyamazaki）
【写真】ファンはこの2ショットを待っていた！ 山崎賢人＆佐野勇斗
山崎は同日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」にVIPチャレンジャーとしてゲスト出演し、レギュラーメンバーの佐野らと激突する。
そんな2ショット公開に、コメント欄には「今日はこのために生きてる！！推しと推しが同じ画面に存在してる世界に大感謝〜〜」「楽しみにしていた2ショットです」「最高の2人」「後輩先輩でのツーショありがとうございます」「最高ペアすぎる」といった歓喜の声が巻き起こっている。
引用：「山崎賢人」Instagram（＠kentooyamazaki）