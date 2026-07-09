中島史恵、過去ショット　※「中島史恵」Instagram

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　タレントの中島史恵が9日までにInstagramを更新。トレーニングウェア姿の過去ショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

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　シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。

　そんな彼女が「avity代官山スタジオにてお世話になったザウルス先生」と投稿したのは自身の過去ショット。2018年に写真集『Cinqante！』（双葉社）を発売している中島は、「8年前にavityで撮影前にパーソナルストレッチして頂いた時の懐かしの写真」とつづっている。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。

引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）