中島史恵58歳、トレーニングウェア姿の過去ショット披露「写真集の撮影前にパーソナルストレッチしていただいた時の」
タレントの中島史恵が9日までにInstagramを更新。トレーニングウェア姿の過去ショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が「avity代官山スタジオにてお世話になったザウルス先生」と投稿したのは自身の過去ショット。2018年に写真集『Cinqante！』（双葉社）を発売している中島は、「8年前にavityで撮影前にパーソナルストレッチして頂いた時の懐かしの写真」とつづっている。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）