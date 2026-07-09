佐藤勝利アニメ映画初主演『君と花火と約束と』主題歌timelesz「消えない花火」マッシュアップPV解禁！
timelesz・佐藤勝利が主演し、原菜乃華がヒロインを務めるアニメ映画『君と花火と約束と』より、timeleszによる主題歌「消えない花火」にのせて“想い出の花火”を映し出すマッシュアップPVが解禁された。
【動画】timeleszの主題歌「消えない花火」にのせて、夏の始まりを告げる大迫力のマッシュアップPV
本作は、真戸香の同名小説をアニメーション化。日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ、時を超えた儚くも切ないラブストーリーだ。
このたび、timeleszによる主題歌「消えない花火」にのせて紡がれる、“想い出の花火”を映し出したマッシュアップPVが解禁。
主題歌「消えない花火」にのせ、緻密かつ鮮やかに表現された花火の映像から幕を開ける本PV。映像内では主人公・誠（CV：佐藤）と煌（CV：原）の運命的な出会い、そして2人が紡ぐ儚くも切ない青春の日々が切り取られている。
間奏部分では、「暗闇 照らす 大輪の花」の歌詞とシンクロするように、夜空いっぱいに咲き誇る長岡花火の大迫力の映像が画面いっぱいに広がるほか、公式SNSに寄せられた“想い出の花火”が次々と登場。それぞれの忘れられない夏の記憶が、作品の世界観と美しく重なっていく。切ないメロディーにのせて、過酷な運命に抗おうともがく誠、煌、ハル（CV：高橋李依）の姿が映し出され、その切実な想いが胸を締め付ける。
キャラクターたちの物語を照らす無数の大輪の“想い出の花火”と、夜空を彩る長岡花火がひとつに重なり合い、まるで今年の夏の始まりを告げるかのような、感動と興奮に満ちた圧巻のマッシュアップ映像となっている。
アニメ映画『君と花火と約束と』は、7月17日より公開。
【動画】timeleszの主題歌「消えない花火」にのせて、夏の始まりを告げる大迫力のマッシュアップPV
本作は、真戸香の同名小説をアニメーション化。日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ、時を超えた儚くも切ないラブストーリーだ。
主題歌「消えない花火」にのせ、緻密かつ鮮やかに表現された花火の映像から幕を開ける本PV。映像内では主人公・誠（CV：佐藤）と煌（CV：原）の運命的な出会い、そして2人が紡ぐ儚くも切ない青春の日々が切り取られている。
間奏部分では、「暗闇 照らす 大輪の花」の歌詞とシンクロするように、夜空いっぱいに咲き誇る長岡花火の大迫力の映像が画面いっぱいに広がるほか、公式SNSに寄せられた“想い出の花火”が次々と登場。それぞれの忘れられない夏の記憶が、作品の世界観と美しく重なっていく。切ないメロディーにのせて、過酷な運命に抗おうともがく誠、煌、ハル（CV：高橋李依）の姿が映し出され、その切実な想いが胸を締め付ける。
キャラクターたちの物語を照らす無数の大輪の“想い出の花火”と、夜空を彩る長岡花火がひとつに重なり合い、まるで今年の夏の始まりを告げるかのような、感動と興奮に満ちた圧巻のマッシュアップ映像となっている。
アニメ映画『君と花火と約束と』は、7月17日より公開。