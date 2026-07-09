『おちたらおわり』“孔美子”篠田麻里子、不穏な行動→急展開 ネット騒然「逃げてー!!」「怖すぎ」（ネタバレあり）
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第2話が8日深夜に放送され、孔美子（篠田）の不穏な行動が描かれると、ネット上には「逃げてー!!」「ゾクゾクが止まらない…」「怖すぎて無理ー！」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】孔美子（篠田麻里子）が幼い杏（宇澤亜美菜）に急接近『おちたらおわり』第2話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。
憧れのタワマンに引っ越してきた明日海（宇垣）。しかしその最上階には、かつて自分を地獄へ突き落とした女・孔美子が暮らしていた。
孔美子は同じタワマンに暮らす心菜（風吹ケイ）に急接近。孔美子は心菜に“もっと女を楽しんでいい”とささやきかけ、大人びたメイクを施す。その後、心菜は露出度の高いウェアに身を包みジムへ。心菜の視線の先にいたのは、紗都（鈴木紗理奈）の夫で人気モデルの英治（清水海李）だった…。
そんな中、明日海はママ友たちと一緒に娘・杏（宇澤亜美菜）が通い始めた幼稚園の遠足に参加。そこに孔美子も娘の陽美妃（棚橋乃望）を連れてやってくる。
子どもたちは公園で自由な時間を過ごすものの杏は孤立。すると孔美子が杏に接触。孔美子は自分が明日海と昔からの友だちだと優しく語りかけると「杏ちゃんとも仲良くなりたいな」と笑顔を見せる。そして孔美子は「あっちに、楽しい遊び場があるの。行かない？」と杏を誘い出す。
孔美子が杏と手をつないで歩く様子や、行方のわからなくなった娘・杏を必死に探す明日海の姿が描かれて第2話が幕を下ろすと、ネット上には「逃げてー!!」「ドロ沼展開…」「ゾクゾクが止まらない…」「いやいや、怖すぎて無理ー！」「地獄すぎる」といった反響が寄せられていた。
【写真】孔美子（篠田麻里子）が幼い杏（宇澤亜美菜）に急接近『おちたらおわり』第2話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。
孔美子は同じタワマンに暮らす心菜（風吹ケイ）に急接近。孔美子は心菜に“もっと女を楽しんでいい”とささやきかけ、大人びたメイクを施す。その後、心菜は露出度の高いウェアに身を包みジムへ。心菜の視線の先にいたのは、紗都（鈴木紗理奈）の夫で人気モデルの英治（清水海李）だった…。
そんな中、明日海はママ友たちと一緒に娘・杏（宇澤亜美菜）が通い始めた幼稚園の遠足に参加。そこに孔美子も娘の陽美妃（棚橋乃望）を連れてやってくる。
子どもたちは公園で自由な時間を過ごすものの杏は孤立。すると孔美子が杏に接触。孔美子は自分が明日海と昔からの友だちだと優しく語りかけると「杏ちゃんとも仲良くなりたいな」と笑顔を見せる。そして孔美子は「あっちに、楽しい遊び場があるの。行かない？」と杏を誘い出す。
孔美子が杏と手をつないで歩く様子や、行方のわからなくなった娘・杏を必死に探す明日海の姿が描かれて第2話が幕を下ろすと、ネット上には「逃げてー!!」「ドロ沼展開…」「ゾクゾクが止まらない…」「いやいや、怖すぎて無理ー！」「地獄すぎる」といった反響が寄せられていた。