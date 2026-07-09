“歩く治外法権” “必殺仕事人”ジェイソン・ステイサム怒りの最新作『Mutiny』より、最新予告編が海外公開された。

今度のステイサムが演じるのは、元特殊部隊の男。ニューヨーク市警の元警官も務め、現在は私設警備員となった主人公リード。タイの実業家である友人ティブに雇われていたが、目の前でティブが殺され、殺人の疑いをかけられてしまう。リードは逃亡しながら真犯人を追うが、殺人の背景には恐るべき国際的陰謀が渦巻いていた──。

新たな予告編では、ステイサムが操る車が『ジョン・ウィック：チャプター2』（2017）カー・フーばりの激突アクションを披露。続く船舶シーンでは、身ひとつで乗り込んだステイサムが1人ずつバチバチの血祭りにあげていくノンストップ殲滅ショーが休む暇なく連続する。もしもお前が悪党なら、ステイサムの姿が見えた時にはもう手遅れだと覚悟しろ！

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リードの敵役となる悪の首謀者役で、『ヒトラーの忘れもの』（2015）のローランド・ムーラーが出演。そのほか、『マリグナント 狂暴な悪夢』（2021）のアナベル・ウォーリス、『コヴェナント/約束の救出』（2023）のジェイソン・ウォン、『スカイスクレイパー』（2018）、「ラスト・キングダム」のアルナス・フェダラヴィシャス、「PENNYWORTH／ペニーワース」のラモン・ティカラム、『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』（2018）のエイドリアン・レスターが名を連ねる。

監督を務めるのは、『ロスト・フライト』や（2023）『ブラッド・ファーザー』（2016）など、豪快なアクション描写に定評のあるフランス出身のジャン＝フランソワ・リシェ。脚本は、『ロスト・フライト』でリシェと組んだJ・P・デイヴィスと、本作が脚本家デビューとなるリンゼイ・ミケルが手がける。

『Mutiny（原題）』は、2026年8月21日に米国公開予定。日本では松竹が配給を手がける。