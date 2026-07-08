むし歯や頭痛の原因にも？「歯ぎしり」が引き起こす健康リスクと全身への影響とは

これまで、噛み合わせやストレスが原因と考えられてきた「歯ぎしり」ですが、「舌の筋力」や「寝ているときの呼吸」との関係も明らかになってきているようです。歯ぎしりによる健康リスクについて、「むらかみ歯科クリニック」の村上先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

村上 明延（むらかみ歯科クリニック）

福岡歯科大学卒業。その後、広島大学歯学部附属病（現・広島大学病院）や広島市内の歯科医院で勤務医として経験を積む。2013年、広島県廿日市に「むらかみ歯科クリニック」を開院。患者さん一人ひとりの生活習慣に寄り添い、むし歯や歯周病の根本的な予防を通じて、健康な口腔環境の維持をサポートしている。

編集部

歯ぎしりによる健康面へのリスクや影響について教えてください。

村上先生

歯ぎしりの厄介な点は、「それをしないと呼吸ができない」という状態にあることです。睡眠中、無意識に気道を確保しようとする反応として起きている歯ぎしりは、やめようと思ってもやめられるものではありません。しかし、歯ぎしりによって歯には自身の体重の4～5倍もの力がかかっているとも言われています。起きている間、体は脳によってコントロールされているため、あまり力を出すことができません。力が出過ぎると体を痛めてしまうからです。ところが、寝ている間は脳が休んでいるため筋肉の力の制御ができず、強烈な力が歯やあごの関節にかかってしまいます。

編集部

そうすると、歯やあごにはどのような問題が生じますか？

村上先生

歯ぎしりによる過度な力によって歯にヒビ（クラック）が入ると、そこから細菌が侵入してむし歯が急速に進行することがあります。歯はエナメル質という硬い組織で覆われていますが、ひとたびヒビが入ってしまうと歯ブラシの毛先も届かないため、進行を防ぐことができません。さらに、歯周病に関しても、歯ぎしりによる強い力で歯が揺すぶられることで、急速に悪化する傾向があります。

編集部

歯ぎしりが原因で、むし歯や歯周病が進行してしまうことがあるのですね。

村上先生

むし歯・歯周病というと「細菌」や「歯磨き」ばかりがクローズアップされますが、じつは歯ぎしりも要因の1つになっていることがあります。歯磨きをする・しないは自分で決められますが、歯ぎしりはそれがむし歯や歯周病の原因になっているとわかっても自分でコントロールすることができません。そういう意味において、歯ぎしりは細菌を除去することよりももっと難しい問題だと常々感じています。

編集部

歯ぎしりは、歯以外にも影響が出ることはありますか？

村上先生

歯ぎしりの際に下あごが真っすぐ前に出てくれるといいのですが、実際は奥歯が引っかかったり、親知らずがあったりしてあごが斜めにズレて動くのがほとんどです。その結果、あごの関節の片方ばかりに負担がかかって、顎関節症といった症状や、下あごの関節が頭蓋骨を圧迫することによる頭痛、関節のそばにある耳の穴を刺激されることによる平衡感覚機能へ影響を及ぼすことがあるのです。また、筋肉のバランスが崩れて顔に歪みが出たり、片方だけほうれい線が深くなったりなど、見た目にも影響が出てしまうこともあります。

※この記事はメディカルドックにて＜「歯ぎしり」をする原因はご存じですか? 歯ぎしりしやすい人の特徴や対処法も歯科医が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。