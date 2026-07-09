内科医が解説する太りにくい食べ方。サンドイッチには牛乳、「おやつを食べるなら食後のデザート」が正解

セブン「ブロッコリーチキンエッグ」はダイエッター必見！内科医が絶賛する「非常に優秀な食べ物」

【内科医が検証】びっくりドンキーのチーズバーグディッシュで「血糖値スパイク」を起こす意外な落とし穴