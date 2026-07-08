ベネズエラのラ・エスペランサ墓地で埋葬用に掘削された何列もの溝を捉えた衛星画像/Vantor via CNN Newsource

ベネズエラ・ラグアイラ州（CNN）南米ベネズエラのラグアイラ州の山間部では、約2週間前に発生した強力な2度の地震で亡くなった数百人を埋葬するため、作業員たちが墓地に新たな溝を掘削している。一方で、埋葬されている遺体の多くは依然として身元が確認されていない。

CNNは6日、ラ・エスペランサ墓地で重機が稼働している様子を確認した。そこでは青い防護服を着用した職員たちが棺（ひつぎ）を地中へ運び込み、遺体を埋葬するための追加の墓を準備していた。

空間インテリジェンス企業Vantorの衛星画像では、新たに掘られた溝が20列以上確認できる。それぞれの溝は、多数の棺を横並びで収められるほどの大きさとなっている。

墓地の作業員はCNNに対し、緊急事態に対応するため約500カ所の新たな埋葬区画を掘削したと説明。さらに身元不明の犠牲者のために約150基の墓を備えた区画を確保したと述べた。

ロイター通信の画像には、石で区画を示した埋葬地の様子も写っている。CNNが写真を分析したところ、溝の大きさやこれらの区画線から判断して、そこには数百人が埋葬される可能性があるという。

ラ・エスペランサ墓地に並ぶ新たな墓の列は、先月の災害の甚大さを物語っている。政府の最新の発表によると、今回の地震で少なくとも3685人が死亡し、1万6740人が負傷した。このほか1万7907人が避難を余儀なくされている。

7日に公表された集計では、現在も行方不明となっている人の数は示されなかった。

身元不明者のための区域

墓地内に設定された身元不明の犠牲者専用の区域では、それぞれの遺体が区分けされた個別の墓に埋葬されている。墓に付けられた識別コードは、今後家族が愛する人を見つけやすくするための措置だ。地元当局者や地域の指導者らがロイター通信に語った。

墓はアルファベットで識別された段状の区画に整然と配置され、白い石で示した境界によって墓地のほかの区域と区別されている。この地域のコミュニティーリーダーであるエリス・サバラ氏はロイター通信に対し、この配置によって家族が愛する人を訪れ、追悼することができるようになると述べた。

CNNの取材に応じた墓地の作業員によると、6日は複数のトラックが棺を運び込む状況が続いた。当該の時間帯に搬送された遺体は少なくとも80体に上ると、その作業員は推定している。

CNNは、墓地の入り口を警察官が警備している様子を確認。作業が続く中、一日を通してさらに多くの警察関係者が到着した。