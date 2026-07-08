ベネズエラの墓地、地震犠牲者の埋葬を拡大 身元未確認の犠牲者も多数
ベネズエラ・ラグアイラ州（CNN）南米ベネズエラのラグアイラ州の山間部では、約2週間前に発生した強力な2度の地震で亡くなった数百人を埋葬するため、作業員たちが墓地に新たな溝を掘削している。一方で、埋葬されている遺体の多くは依然として身元が確認されていない。
CNNは6日、ラ・エスペランサ墓地で重機が稼働している様子を確認した。そこでは青い防護服を着用した職員たちが棺（ひつぎ）を地中へ運び込み、遺体を埋葬するための追加の墓を準備していた。
空間インテリジェンス企業Vantorの衛星画像では、新たに掘られた溝が20列以上確認できる。それぞれの溝は、多数の棺を横並びで収められるほどの大きさとなっている。
墓地の作業員はCNNに対し、緊急事態に対応するため約500カ所の新たな埋葬区画を掘削したと説明。さらに身元不明の犠牲者のために約150基の墓を備えた区画を確保したと述べた。
ロイター通信の画像には、石で区画を示した埋葬地の様子も写っている。CNNが写真を分析したところ、溝の大きさやこれらの区画線から判断して、そこには数百人が埋葬される可能性があるという。
ラ・エスペランサ墓地に並ぶ新たな墓の列は、先月の災害の甚大さを物語っている。政府の最新の発表によると、今回の地震で少なくとも3685人が死亡し、1万6740人が負傷した。このほか1万7907人が避難を余儀なくされている。
7日に公表された集計では、現在も行方不明となっている人の数は示されなかった。身元不明者のための区域
墓地内に設定された身元不明の犠牲者専用の区域では、それぞれの遺体が区分けされた個別の墓に埋葬されている。墓に付けられた識別コードは、今後家族が愛する人を見つけやすくするための措置だ。地元当局者や地域の指導者らがロイター通信に語った。
墓はアルファベットで識別された段状の区画に整然と配置され、白い石で示した境界によって墓地のほかの区域と区別されている。この地域のコミュニティーリーダーであるエリス・サバラ氏はロイター通信に対し、この配置によって家族が愛する人を訪れ、追悼することができるようになると述べた。
CNNの取材に応じた墓地の作業員によると、6日は複数のトラックが棺を運び込む状況が続いた。当該の時間帯に搬送された遺体は少なくとも80体に上ると、その作業員は推定している。