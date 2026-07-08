強豪 来期へと繋がるシーズン

◇2025-26 豊田合成ブルーファルコン名古屋の軌跡

写真：日本選手権６連覇のブルーファルコン

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。その強豪チームであるブルーファルコンは第77回日本ハンドボール選手権大会で６連覇を達成と無類の強さを見せた。さらにリーグＨレギュラーシーズンでもＶ６を目指したが激闘の末、１点差に泣き準優勝という結果で終えた。

レギュラーシーズンを振り返ると長年激闘を繰り広げてきた好敵手ブレイヴキングス刈谷をはじめ、日本代表「彗星JAPAN」に選ばれた選手が多く所属する強敵ジークスター東京、多彩な攻撃を繰り広げるレットトルネード佐賀などと昨シーズン以上の激闘となった。しかし、ブルーファルコンはしっかりと多くの若手選手を起用し、若手選手とベテラン選手の融合を図り着実にプレーオフファイナルまで進出したことは次シーズンへ向けての大きな収穫だ。

若手選手で言えば今後チームを担う選手たちの実践経験の場として行われた2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズでは全勝で北ブロック1位の結果を収めた。そんな若手選手とベテラン選手の更なる融合で次シーズンも素晴らしいプレーを見せてくれるだろう。

目標としていたＶ６は達成できなかったが、サッカーFIFAワールドカップでブラジルに惜敗したサッカー日本代表がＷ杯優勝を目標に掲げ続けているように、次シーズンの優勝はもちろん、国内だけに留まらず海外チームとの対戦でも王者らしいプレーを期待したい。

写真：若手選手注目株の一人 齋藤蓮