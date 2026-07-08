明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、悩みを抱える“りん”見上愛のためにある行動に出る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第74回）が7月9日に放送される。
【写真】直美（上坂樹里）と向き合うりん（見上愛）『風、薫る』第74回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第74回あらすじ
直美が団子屋を訪ねると、シマケン（佐野晶哉）がやってくる。りんのことを心配するシマケンに、直美は近況を伝える。
一方のりんは環（英茉）のために頑張ろうとするのだが仕事がうまくいかず、悩んでいた。その姿を見ていた直美は、ある行動に出る。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】直美（上坂樹里）と向き合うりん（見上愛）『風、薫る』第74回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第74回あらすじ
直美が団子屋を訪ねると、シマケン（佐野晶哉）がやってくる。りんのことを心配するシマケンに、直美は近況を伝える。
一方のりんは環（英茉）のために頑張ろうとするのだが仕事がうまくいかず、悩んでいた。その姿を見ていた直美は、ある行動に出る。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。