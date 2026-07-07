たくろう、IKEAロケでまさかの”大失言” 上半期大ブレイクも…やらかした瞬間を告白
お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が7日、フジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜 後7：00）に生出演。ブレイクを果たした上半期で「最もヤバかった瞬間」を明かした。
【写真】21代目王者に！トロフィーを手に喜ぶたくろう
この日は、2026年トレンドを大検証する日経トレンディ総編集長が厳選した「2026年上半期トレンドTOP20」を発表。その中で、上半期だけで昨年の5倍以上のテレビ出演を果たした『M-1』王者のたくろうが選出された。
番組では植田紫帆（オダウエダ）がそんな二人に、上半期の手ごたえを尋ねた。最も手ごたえがあった仕事を明かした一方、最もヤバかった瞬間として赤木が「この前、IKEAのロケに行ったときに、中盤で完全に…『やっぱりニトリはいいですねえ』って言って」と打ち明けた。これには植田も「ダメですね」と爆笑していた。
同番組では、ホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査する。MCを務めるのは、カズレーザーとお笑いコンビ・ニューヨーク。ゴールデン帯MC初タッグとなる。同番組の最大の強みは、徹底的に作り込まれたロケVTRと、ライブ感あふれる“生放送スタジオ”のハイブリッド構造。VTRの完成度が生む満足感と、生放送ならではの予測不能な熱量が融合する。
【写真】21代目王者に！トロフィーを手に喜ぶたくろう
この日は、2026年トレンドを大検証する日経トレンディ総編集長が厳選した「2026年上半期トレンドTOP20」を発表。その中で、上半期だけで昨年の5倍以上のテレビ出演を果たした『M-1』王者のたくろうが選出された。
同番組では、ホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査する。MCを務めるのは、カズレーザーとお笑いコンビ・ニューヨーク。ゴールデン帯MC初タッグとなる。同番組の最大の強みは、徹底的に作り込まれたロケVTRと、ライブ感あふれる“生放送スタジオ”のハイブリッド構造。VTRの完成度が生む満足感と、生放送ならではの予測不能な熱量が融合する。