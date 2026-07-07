『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』2028年公開 ティザービジュアル＆最新特報映像解禁
『ソードアート・オンライン』の完全新作オリジナル劇場版『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』が2028年に公開されることが決定。ティザービジュアルと最新特報映像が公開された。
【動画】『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』特報映像
本作は、第15回電撃小説大賞＜大賞＞を受賞した川原礫氏による小説『ソードアート・オンライン』シリーズ（「電撃文庫」刊）が原作。次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた物語は、2009年4月の原作小説第1巻発売以来高い人気を誇り、全世界での累計発行部数は3000万部を突破している。
2012年のTVアニメ第1期放送以降、現在まで続く4シリーズ（全97話※総集編および、『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』を除く）が制作され、シリーズ最大の長編である《アリシゼーション》編において、物語はひとつの壮大な結末を迎えた。
また劇場版としては、2017年公開の完全新作『劇場版 ソードアート・オンライン ーオーディナル・スケールー』に加え、近年では原点の物語を再構築した『ソードアート・オンライン プログレッシブ』シリーズ（『星なき夜のアリア』『冥き夕闇のスケルツオ』）が連続して大ヒットを記録。3作累計での日本国内興行収入は50億円を超え、いずれも公開初週興行収入は第1位を記録した。
そして物語は新たなる領域（ステージ）へ。『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』では、《アリシゼーション》編のその先を描く。
【メインスタッフ】
原作・ストーリー原案:川原 礫（『電撃文庫』刊）
原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec
監督：足立慎吾
キャラクターデザイン：山本由美子
制作：Aー1 Pictures ／ Psyde Kick Studio
製作：SAO MOVIEII Project
配給：ANIMEC
【キャスト】
キリト：松岡禎丞
アスナ：戸松遥
『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』は2028年全国公開。
【動画】『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』特報映像
本作は、第15回電撃小説大賞＜大賞＞を受賞した川原礫氏による小説『ソードアート・オンライン』シリーズ（「電撃文庫」刊）が原作。次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた物語は、2009年4月の原作小説第1巻発売以来高い人気を誇り、全世界での累計発行部数は3000万部を突破している。
また劇場版としては、2017年公開の完全新作『劇場版 ソードアート・オンライン ーオーディナル・スケールー』に加え、近年では原点の物語を再構築した『ソードアート・オンライン プログレッシブ』シリーズ（『星なき夜のアリア』『冥き夕闇のスケルツオ』）が連続して大ヒットを記録。3作累計での日本国内興行収入は50億円を超え、いずれも公開初週興行収入は第1位を記録した。
そして物語は新たなる領域（ステージ）へ。『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』では、《アリシゼーション》編のその先を描く。
【メインスタッフ】
原作・ストーリー原案:川原 礫（『電撃文庫』刊）
原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec
監督：足立慎吾
キャラクターデザイン：山本由美子
制作：Aー1 Pictures ／ Psyde Kick Studio
製作：SAO MOVIEII Project
配給：ANIMEC
【キャスト】
キリト：松岡禎丞
アスナ：戸松遥
『劇場版 ソードアート・オンライン ー インテグラル・ドメイン ー』は2028年全国公開。