お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（53）が6日深夜放送のABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00）に出演。先祖の墓参りで判明した出来事を語った。

墓の話題になり、「チュートリアル」徳井義実は「自分は墓は桜の木にしてほしい」と告白。その理由を「そしたらお花見もできる。お墓参りに来たら、桜が綺麗やなって楽しんでもらえる」と説明。「みんな絶対に笑顔で自分のことを見てもらえる。NGKの舞台に立ってお客さんが笑顔でこっちを見ているような、生前のあの感覚を桜となった時でも見られるという」と話した。

これを受けて吉田は「どっちに行ってる？父方、母方」と、墓参りについて質問。「俺、ずっと母方やってんな、母方のおばあちゃん」といい、それまで定期的に行っていたが、ある時、父方の祖母のお墓参りをしていないことに気づいたという。

そこで「ほんで俺、聞いたんよ。“お父さんのお母さんのお墓はどこにあるん？”って聞いたら、”え？まだ生きてるで”って言われたことがある」と明かすと、一同は爆笑。「そんなに縁がなかったってこと？」との質問に、吉田は大きくうなずきながら「100いくつで。今はもう亡くなったけど」と語っていた。