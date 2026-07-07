テイラー・スウィフトと親交のある英ウィリアム皇太子、トラビス・ケルシーのポッドキャストに出演 挙式当日に配信
現地時間7月3日に豪華挙式を行ったテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー。二人と面識のあるウィリアム皇太子も式に招待されたのでは？と憶測を呼ぶ中、皇太子が、トラビスと兄ジェイソン・ケルシーがホストを務めるポッドキャスト『New Heights（原題）』にゲスト出演した。このエピソードは挙式当日にお披露目された。
【写真】テイラー＆トラビスと写るウィリアム皇太子、ジョージ王子とシャーロット王女
番組冒頭、ジェイソンは番組おなじみの絶叫アナウンスで、「身長6フィート3インチのイギリス・ロンドンの王子様。イングランドサッカー協会会長、ウェールズラグビー協会ロイヤル・パトロン、ケンブリッジ公爵、コーンウォール公爵……チェスター伯爵、プリンス・オブ・ウェールズ、ウィリアム皇太子殿下です！」と勢いよく紹介。皇太子が「ものすごい紹介ですね。素晴らしい」と苦笑すると、ジェイソンは「盛大にしなくちゃいけませんからね」と応じた。
放送では、FIFAワールドカップ2026の話題が繰り広げられたが、ジェイソンが「（ロンドンの）ウェンブリースタジアムにおける最もアイコニックな瞬間は、トラビスがライオンズ戦でタッチダウンを決めた2015年でしょうか。それともトラビスが唯一無二のテイラー・スウィフトのコンサートでバックダンサーを務めた時ですか？」と質問。これにウィリアム皇太子が「バックダンサーのトラビスだ」と即答する一幕もあった。
ウィリアム皇太子は2024年6月、自身の誕生日に、息子のジョージ王子とシャーロット王女を連れて、ウェンブリースタジアムで開催されたテイラーの「ジ・エラズ・ツアー」ロンドン公演を観覧。テイラーとトラビスと一緒に写るセルフィーをインスタグラムで公開したほか、観客席で「Shake It Off」に合わせて踊る姿もキャッチされていた。
また昨年8月にテイラーとトラビスがインスタグラムにて、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚することになりました」と投稿し婚約を発表した際には、ウィリアム皇太子も公式アカウントから「いいね！」で祝福の意を示していた。
なお、7月3日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催された挙式には、セレーナ・ゴメスをはじめ、スポーツ界とエンターテイメント界から1000人近いゲストが出席。トラビスの母ドナは、「魔法のような」挙式だったと語っている。
【写真】テイラー＆トラビスと写るウィリアム皇太子、ジョージ王子とシャーロット王女
番組冒頭、ジェイソンは番組おなじみの絶叫アナウンスで、「身長6フィート3インチのイギリス・ロンドンの王子様。イングランドサッカー協会会長、ウェールズラグビー協会ロイヤル・パトロン、ケンブリッジ公爵、コーンウォール公爵……チェスター伯爵、プリンス・オブ・ウェールズ、ウィリアム皇太子殿下です！」と勢いよく紹介。皇太子が「ものすごい紹介ですね。素晴らしい」と苦笑すると、ジェイソンは「盛大にしなくちゃいけませんからね」と応じた。
放送では、FIFAワールドカップ2026の話題が繰り広げられたが、ジェイソンが「（ロンドンの）ウェンブリースタジアムにおける最もアイコニックな瞬間は、トラビスがライオンズ戦でタッチダウンを決めた2015年でしょうか。それともトラビスが唯一無二のテイラー・スウィフトのコンサートでバックダンサーを務めた時ですか？」と質問。これにウィリアム皇太子が「バックダンサーのトラビスだ」と即答する一幕もあった。
また昨年8月にテイラーとトラビスがインスタグラムにて、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚することになりました」と投稿し婚約を発表した際には、ウィリアム皇太子も公式アカウントから「いいね！」で祝福の意を示していた。
なお、7月3日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催された挙式には、セレーナ・ゴメスをはじめ、スポーツ界とエンターテイメント界から1000人近いゲストが出席。トラビスの母ドナは、「魔法のような」挙式だったと語っている。