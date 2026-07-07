4月期に放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でダブル主演を務めた橋本愛（30）とのトラブルを『週刊文春』に報じられた佐藤二朗（57）。

【写真を見る】「もうこれ以上は我慢できません」報道を受けて佐藤二朗がXに投稿した内容。ドラマ「夫婦別姓刑事」での橋本愛との共演シーンほか

同誌によると、橋本への身体接触の制限が出る可能性が関係者間で共有されていたが、佐藤本人には伝えられないまま、撮影がスタート。佐藤がアドリブで橋本の頬に触れた翌日、橋本の事務所から配慮を求める申し入れがあったという。

その報道から双方の事務所、フジテレビの3者が声明を出す事態へと発展している。スポーツ紙記者の解説。

「佐藤さんが橋本さんの楽屋にやってきて、彼女のキャリアを否定するような発言をしたと報じられています。また、橋本さんは過去の現場でハラスメント被害にあった経験から身体接触を憂慮しているとされていました。

報道後、佐藤さんの所属事務所は、〈事実とは異なる内容〉が含まれているなどと反論し、〈専門家からも佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないと、確認を得ています〉と主張。

フジテレビは、〈当社から男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実です〉と認めるとともに、撮影中の接触そのものではなく、〈女性俳優が演技上の制約を有することになった経緯を認識しながら発した言葉等〉が問題視されたことを説明した。

一方の橋本さんの所属事務所は、〈フジテレビ社による報道が事実との認識です〉との見解を示しています」

この騒動によって、映画『踊る大捜査線 N．E．W． メトロポリスを駆け抜けろ！』の佐藤が出演するスピンオフドラマの撮影が一時ストップし、佐藤が降板することになるなど、活動に深刻な影響を及ぼしている。あるテレビ局関係者は、「佐藤さんの"熱さ"が裏目に出てしまったのかもしれない」と沈痛な表情で証言する。

「佐藤さんは自他ともに認める"役者バカ"かつ、周囲とのコミュニケーションを重視する気さくな人柄です。また、下積み時代は夫婦で風呂なしアパートに暮らす貧乏生活で、周囲に助けられることも多かった。だからこそ、年下の役者に"先輩風"を吹かせてしまうこともある。

かつて広瀬アリスさんと舞台で共演した際も、酔った勢いで説教して泣かせてしまったそうです。すぐに謝罪して和解し、今では笑い話になっていますが……。

いま問題視されている発言についても、佐藤さんとしては、"まずは心の傷を癒すことを優先させたほうがいいのではないか"とすすめる意図があったと聞いていますが、言葉選びなどで相手にプレッシャーを感じさせてしまったのかもしれません」

渦中の佐藤は自身のX（旧Twitter）アカウントを更新し、苦しい胸中を吐露している。

〈さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました。もっと早く決断するべきでした。数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります〉

7月1日に投稿された上記のポストは、アカウントのトップに固定されており、佐藤の切実な思いがうかがえる。しかし佐藤自ら反論したことについて、ネット上では賛否両論が巻き起こってもいる。

前出のテレビ局関係者が続ける。

「軽妙な投稿で"万バズ"も珍しくない佐藤さんですが、酔った状態で呟くなど、SNSの使い方が少し危うい部分もある。

原作・脚本・監督を手がけた映画『はるヲうるひと』が日本の映画祭で全く評価されなかったことについて、〈僕たちは賞なんかのためにやってない。ただ、ファックユーくらいのことは言っておきたい〉と投稿したときは、妻からこっぴどく叱られたそうです。また、主演俳優の山田孝之さんにも『Twitterやめちまえ』とたしなめられたと聞きました。今回の件についても、佐藤さん自身はSNSで発信せずに沈黙を守ったほうが無難なのでは……」

たとえ悪意はなくとも、口は災いの元だ。