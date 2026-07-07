土屋太鳳＆佐久間大介出演『マッチング TRUE LOVE』公開日＆主題歌決定 LiSAが“真実の愛”のアンサー曲書き下ろす
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』が、9月25日に公開されることが決定した。主題歌はLiSAの書き下ろし楽曲「ソフィリア」に決まり、予告映像も解禁された。
【動画】疾走するサスペンスの緊張感！“狂気”のマッチングツアーの予告映像
前作では、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した。続編となる今作では、南の島での〈マッチングツアー〉へと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き“恋リア”デスゲームに関わっていく。
解禁された予告映像は、「終わったはずの事件が、動き出す――」という不穏な言葉とともに幕を開け、前作で描かれた“アプリ婚連続殺人事件”を想起させるバラの花、顔に×印が刻まれた遺体、そして輪花の前から突然姿を消した吐夢の不穏な行方が映し出される。事件を乗り越え、ようやく平穏を取り戻したかに見えた輪花の前に、再び得体の知れない恐怖が忍び寄る。
一転して映し出されるのは、青い海に囲まれた南の島。そこで開催されるのは、“真実の愛”を探す男女たちによる〈マッチングツアー〉。華やかなリゾートを舞台に、恋に前のめりな者、過去に傷を抱える者、秘密を感じさせる者など、ひと癖もふた癖もありそうな男女たちが次々と登場。マッチングの高揚感と新たな恋の始まりを予感させる空気が、恋愛リアリティショーのようにきらびやかに映し出される。
しかし、その甘く華やかな時間は終わりを告げ、楽園だったはずの島は一変する。参加者たちに、突きつけられた“真実の愛”を証明できなければ殺されるという残酷なルール。突如として、絶望の中に叩き落される参加者たち。続々と暴かれる裏の顔。容赦なく下される“真実の審判”。誰が本気で愛しているのか。誰が嘘をついているのか。誰がこの狂気のゲームを仕掛けたのか。そして、“狂気”のマッチングツアーに隠された真の目的とは。
そして、逃げ場のない“恋リア地獄”へ豹変していく中、LiSAが今作のために書き下ろした主題歌「ソフィリア」が映像をさらに鮮烈に彩る。ギリシャ語で「ソ」＝「あなた」と「フィリア」＝「愛」をかけ合わせた造語で、“真実の愛”をテーマに描かれる今作の世界観と深く響き合いながら、輪花の吐夢への想いを表現。輪花と吐夢の“真実の愛”に対するアンサーにもなっている楽曲となっている。
疾走するサスペンスの緊張感と、愛の痛みや祈りを感じさせる主題歌が重なり、続編にして完全新章となる本作が、前作を上回るスケールと刺激で展開することを予感させる予告映像となっている。
さらに、本ビジュアルも公開。南の島のリゾートホテルを背景に、輪花、吐夢、ソンイルら主要キャラクターたちが一堂に会し、華やかな恋愛リアリティショーの空気をまといながらも、全体に飛び散る赤い血しぶきや白いバラの花びら、張り巡らされた有刺鉄線が、不穏な事件の幕開けを予感させる。恋愛の高揚感と逃げ場のないデスゲームの緊張感が同居した、今作の世界観を凝縮したビジュアルとなっている。
■LiSA コメント全文
“真実の愛”をテーマに描かれた『マッチング TRUE LOVE』。登場人物それぞれの歪な愛を紐解きながら、何度も作品と向き合いました。「ソフィリア」は、「あなたへの愛着」を意味するギリシャ語から生まれた造語です。恐ろしく不運な星の下で出会った輪花と吐夢が、自分の心にある真実を信じられますように。息をのむ展開に心を揺さぶられ、俳優の皆さんの迫力あるアクションにも魅了されました。
【動画】疾走するサスペンスの緊張感！“狂気”のマッチングツアーの予告映像
前作では、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した。続編となる今作では、南の島での〈マッチングツアー〉へと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き“恋リア”デスゲームに関わっていく。
一転して映し出されるのは、青い海に囲まれた南の島。そこで開催されるのは、“真実の愛”を探す男女たちによる〈マッチングツアー〉。華やかなリゾートを舞台に、恋に前のめりな者、過去に傷を抱える者、秘密を感じさせる者など、ひと癖もふた癖もありそうな男女たちが次々と登場。マッチングの高揚感と新たな恋の始まりを予感させる空気が、恋愛リアリティショーのようにきらびやかに映し出される。
しかし、その甘く華やかな時間は終わりを告げ、楽園だったはずの島は一変する。参加者たちに、突きつけられた“真実の愛”を証明できなければ殺されるという残酷なルール。突如として、絶望の中に叩き落される参加者たち。続々と暴かれる裏の顔。容赦なく下される“真実の審判”。誰が本気で愛しているのか。誰が嘘をついているのか。誰がこの狂気のゲームを仕掛けたのか。そして、“狂気”のマッチングツアーに隠された真の目的とは。
そして、逃げ場のない“恋リア地獄”へ豹変していく中、LiSAが今作のために書き下ろした主題歌「ソフィリア」が映像をさらに鮮烈に彩る。ギリシャ語で「ソ」＝「あなた」と「フィリア」＝「愛」をかけ合わせた造語で、“真実の愛”をテーマに描かれる今作の世界観と深く響き合いながら、輪花の吐夢への想いを表現。輪花と吐夢の“真実の愛”に対するアンサーにもなっている楽曲となっている。
疾走するサスペンスの緊張感と、愛の痛みや祈りを感じさせる主題歌が重なり、続編にして完全新章となる本作が、前作を上回るスケールと刺激で展開することを予感させる予告映像となっている。
さらに、本ビジュアルも公開。南の島のリゾートホテルを背景に、輪花、吐夢、ソンイルら主要キャラクターたちが一堂に会し、華やかな恋愛リアリティショーの空気をまといながらも、全体に飛び散る赤い血しぶきや白いバラの花びら、張り巡らされた有刺鉄線が、不穏な事件の幕開けを予感させる。恋愛の高揚感と逃げ場のないデスゲームの緊張感が同居した、今作の世界観を凝縮したビジュアルとなっている。
■LiSA コメント全文
“真実の愛”をテーマに描かれた『マッチング TRUE LOVE』。登場人物それぞれの歪な愛を紐解きながら、何度も作品と向き合いました。「ソフィリア」は、「あなたへの愛着」を意味するギリシャ語から生まれた造語です。恐ろしく不運な星の下で出会った輪花と吐夢が、自分の心にある真実を信じられますように。息をのむ展開に心を揺さぶられ、俳優の皆さんの迫力あるアクションにも魅了されました。