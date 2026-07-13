【7/15まで】数十万冊以上が聴き放題の「Audible」が、プライム会員限定で3か月無料に
忙しい毎日の中で、本を読む時間を見つけるのは難しいですよね。でもAudible（オーディブル）があれば、移動中や家事をしながらでも、好きな本を"聴く"ことができます。
Audibleの会員になれば、対象作品数十万冊以上が聴き放題に。キャンペーンは7月15日までなのでお見逃しなく。
→「Audible（オーディブル）」3か月無料体験はこちら
Audible（オーディブル）はAmazonが手掛ける本の聴き放題サービスです。今ならプライム会員を対象に、3か月間プレミアムプランが無料に。
2026年7月15日までの期間限定で、4か月目以降は月額1,500円で自動更新となり、キャンペーン期間中でも退会できます。
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Audibleではプロのナレーターや俳優、声優が朗読した本を移動中や作業中など、いつでもどこでも聴くことができ、オフライン再生も可能。ベストセラーからクラシック、学習教材まで、Audibleでしか聴けない本やポッドキャストが多数用意されています。
梶裕貴さんや花澤香菜さん、神谷浩史さんなど人気声優も多数ナレーターとして参加しています。ナレーターから作品を検索することができるので、好きな声優を追いかけて聴く本のジャンルを広げていくのも楽しそうですね。
スマートフォンやタブレット、PCなど、様々なデバイスでAudibleを利用できます。まずAudible会員に登録し、アプリをダウンロード。本を選べばスタートです。
月会費は1,500円で、いつでも退会可能。キャンペーン期間中の2026年7月15日までの新規登録で、3か月間無料体験ができます。
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単品購入も可能で、聴き放題対象外の本については、会員なら非会員価格の30％引きで購入できます。
通勤中の電車でも、家でリラックスしているときも、耳を通して新しい知識や物語を楽しめるAudible。気になっていた人はぜひこの機会に試してみてくださいね。
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→ 7月13日まで「Amazon Music Unlimited」最初の3カ月無料に
→ 7月13日まで「Kindle unlimited」最初の3か月無料に
→ Amazonプライム会員の30日間無料体験はこちら
→ 学生対象「Prime Student」の6か月無料体験はこちら
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プレミアムプランが最初の3か月無料に
Audible（オーディブル）はAmazonが手掛ける本の聴き放題サービスです。今ならプライム会員を対象に、3か月間プレミアムプランが無料に。
2026年7月15日までの期間限定で、4か月目以降は月額1,500円で自動更新となり、キャンペーン期間中でも退会できます。
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人気タイトルから話題作まで、豊富な選択肢
Audibleではプロのナレーターや俳優、声優が朗読した本を移動中や作業中など、いつでもどこでも聴くことができ、オフライン再生も可能。ベストセラーからクラシック、学習教材まで、Audibleでしか聴けない本やポッドキャストが多数用意されています。
人気声優が多数参加。ナレーターからも作品を検索できる
梶裕貴さんや花澤香菜さん、神谷浩史さんなど人気声優も多数ナレーターとして参加しています。ナレーターから作品を検索することができるので、好きな声優を追いかけて聴く本のジャンルを広げていくのも楽しそうですね。
様々なデバイスに対応しており、アプリで簡単にスタート
スマートフォンやタブレット、PCなど、様々なデバイスでAudibleを利用できます。まずAudible会員に登録し、アプリをダウンロード。本を選べばスタートです。
月会費は1,500円で、本を買うよりも経済的
月会費は1,500円で、いつでも退会可能。キャンペーン期間中の2026年7月15日までの新規登録で、3か月間無料体験ができます。
→「Audible（オーディブル）」3か月無料体験はこちら
単品購入も可能で、聴き放題対象外の本については、会員なら非会員価格の30％引きで購入できます。
通勤中の電車でも、家でリラックスしているときも、耳を通して新しい知識や物語を楽しめるAudible。気になっていた人はぜひこの機会に試してみてくださいね。
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その他のAmazonおすすめキャンペーン
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→ 7月13日まで「Kindle unlimited」最初の3か月無料に
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