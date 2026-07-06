吉田知那美、実家でのリラックス晩酌で“カーリングオタク”っぷりを炸裂！視聴者からのマニアックな質問に全力回答
YouTubeチャンネル「吉田知那美のちなみにチャンネル」が、「ちなみの実家で晩酌しながらお届けします。みなさん、たくさんの質問ありがとう！！」と題した動画を公開。吉田知那美が北海道の実家で晩酌を楽しみながら、視聴者から寄せられたカーリングに関するディープな質問に回答し、競技の奥深さや知られざる裏話をたっぷりと語りました。
北海道北見市の実家に帰省中の吉田は、義理の家族から贈られたという魚や地元の野菜を肴にワインで乾杯。「カーリングファンに向けた動画を作ったつもりが、想像以上に多くの方に見ていただけて嬉しい」と笑顔を見せ、寄せられたコメントに直接答える企画をスタートさせました。
「空想だけなら第9エンドまでずっと0-0で推移し…」という視聴者からのマニアックな質問に対して、吉田は「鋭い」と感嘆。過去にカナダのチームが実際にその戦術を取り、それがきっかけでカーリングのルールが変わったという歴史的背景を解説した。さらに「Netflixの『ルーザーズ』という番組で取り上げられているのでぜひ見てほしい」と熱弁し、“カーリングオタク”としての一面をのぞかせました。
また、ストーンの性質に関する質問では、スコットランドのアルサグレイグ島で採れる石でしか作れないという基本情報に加え、実は「個体差が約2キロもある」と告白。さらには「大会前に石の裏を削るため、大会序盤と終盤では曲がり方が変わる」という驚きの事実も明かしました。そして、チーム内の連携については「全員が100%理解して投げているわけではない」とし、ミスが起きた際のコミュニケーションこそが重要だと、第一線で戦う選手ならではの勝負の神髄を語りました。
動画の終盤では、今後のスケジュールとして荻原次晴のラジオ番組への出演や、長野県野沢温泉で開催される「たけのこ祭り」へ行く予定を嬉しそうに報告した吉田。氷上の真剣な表情とは一味違う、リラックスした素顔を見せながらも、カーリングへの並々ならぬ探究心と愛情がたっぷりと伝わってくる、ファン必見の動画となっています。
北海道北見市の実家に帰省中の吉田は、義理の家族から贈られたという魚や地元の野菜を肴にワインで乾杯。「カーリングファンに向けた動画を作ったつもりが、想像以上に多くの方に見ていただけて嬉しい」と笑顔を見せ、寄せられたコメントに直接答える企画をスタートさせました。
「空想だけなら第9エンドまでずっと0-0で推移し…」という視聴者からのマニアックな質問に対して、吉田は「鋭い」と感嘆。過去にカナダのチームが実際にその戦術を取り、それがきっかけでカーリングのルールが変わったという歴史的背景を解説した。さらに「Netflixの『ルーザーズ』という番組で取り上げられているのでぜひ見てほしい」と熱弁し、“カーリングオタク”としての一面をのぞかせました。
また、ストーンの性質に関する質問では、スコットランドのアルサグレイグ島で採れる石でしか作れないという基本情報に加え、実は「個体差が約2キロもある」と告白。さらには「大会前に石の裏を削るため、大会序盤と終盤では曲がり方が変わる」という驚きの事実も明かしました。そして、チーム内の連携については「全員が100%理解して投げているわけではない」とし、ミスが起きた際のコミュニケーションこそが重要だと、第一線で戦う選手ならではの勝負の神髄を語りました。
動画の終盤では、今後のスケジュールとして荻原次晴のラジオ番組への出演や、長野県野沢温泉で開催される「たけのこ祭り」へ行く予定を嬉しそうに報告した吉田。氷上の真剣な表情とは一味違う、リラックスした素顔を見せながらも、カーリングへの並々ならぬ探究心と愛情がたっぷりと伝わってくる、ファン必見の動画となっています。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
プロカーリングチーム「タイフーンカーリングクラブ」に所属する吉田知那美です！この度、「吉田知那美のちなみにチャンネル」を開設しました！ ここでは、カーリングのことはもちろん、日々のトレーニングやオフの日常などを発信していければと思っています。やって欲しい企画など質問もコメント欄で大募集しています！
youtube.com/@chinaminichannel YouTube