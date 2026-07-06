「ノルウェー史上、最もすさまじい夜だ」圧巻２発のハーランド、歴史的ブラジル戦勝利で母国ファンに熱いメッセージ「今夜が国を変えてほしい」【W杯】
ノルウェー代表の“怪物”が、歴史的勝利の喜びを熱く語った。
ノルウェー代表は現地７月５日、北中米ワールドカップのラウンド16でブラジル代表と対戦し、２−１で勝利。アーリング・ハーランドは79分にヘディングで均衡を破ると、90分にはペナルティエリア手前から強烈な左足ミドルを突き刺し、２ゴールの大活躍でチームを初のベスト８進出へ導いた。
今大会７得点目を挙げ、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、キリアン・エムバペ（フランス）と並んで得点ランキング首位タイに立った25歳は、試合後のフラッシュインタビューで興奮を隠さなかった。
「この大会では何度かピークに達したと感じていたが、そのたびに新たなピークが来る」
飲水タイムで監督と交わした会話について問われると、「チャンスが一つか二つあれば、たいていゴールになる。それが自分という人間だ。だから集中し続けることが大事だ。チャンスを逃せば、次のチャンスはなかなか来ない」と、ストライカーとしての信念を口にした。
２ゴールについては、「１点目は本当に素晴らしいヘディングだった。２点目は、あのボールが入ったのは神様の導きだったとさえ思い始めている。ちょうど良いタイミングでスウィングできて、本当に信じられない」と振り返った。
さらに、ブラジル撃破がノルウェーサッカーに与える影響については、熱い思いを語る。
「ノルウェー史上、おそらく最もすさまじい日の夜だと思っている。今夜がノルウェーを変えてほしい」
「人々がノルウェーでサッカーを始める時、最初に思い浮かべることがノルウェー代表になるためにプレーすることであってほしい。その誇りを育てていきたい。ブラジルの選手たちを見れば分かる。彼らはユニホームのために命をかけるつもりでいる。僕たちも、そういう代表になりたい」
最後は母国のファンへ向けて、「自分もその街にいたかった。でも楽しんでほしい。ノルウェー全体で、この瞬間を堪能してほしい。本当にすごいことだから」とメッセージを送り、歴史的な勝利の喜びを国民と分かち合いたい思いを明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「恐るべし」ハーランド、ブラジル相手の衝撃弾！ 強烈なミドルを突き刺す！
ノルウェー代表は現地７月５日、北中米ワールドカップのラウンド16でブラジル代表と対戦し、２−１で勝利。アーリング・ハーランドは79分にヘディングで均衡を破ると、90分にはペナルティエリア手前から強烈な左足ミドルを突き刺し、２ゴールの大活躍でチームを初のベスト８進出へ導いた。
今大会７得点目を挙げ、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、キリアン・エムバペ（フランス）と並んで得点ランキング首位タイに立った25歳は、試合後のフラッシュインタビューで興奮を隠さなかった。
飲水タイムで監督と交わした会話について問われると、「チャンスが一つか二つあれば、たいていゴールになる。それが自分という人間だ。だから集中し続けることが大事だ。チャンスを逃せば、次のチャンスはなかなか来ない」と、ストライカーとしての信念を口にした。
２ゴールについては、「１点目は本当に素晴らしいヘディングだった。２点目は、あのボールが入ったのは神様の導きだったとさえ思い始めている。ちょうど良いタイミングでスウィングできて、本当に信じられない」と振り返った。
さらに、ブラジル撃破がノルウェーサッカーに与える影響については、熱い思いを語る。
「ノルウェー史上、おそらく最もすさまじい日の夜だと思っている。今夜がノルウェーを変えてほしい」
「人々がノルウェーでサッカーを始める時、最初に思い浮かべることがノルウェー代表になるためにプレーすることであってほしい。その誇りを育てていきたい。ブラジルの選手たちを見れば分かる。彼らはユニホームのために命をかけるつもりでいる。僕たちも、そういう代表になりたい」
最後は母国のファンへ向けて、「自分もその街にいたかった。でも楽しんでほしい。ノルウェー全体で、この瞬間を堪能してほしい。本当にすごいことだから」とメッセージを送り、歴史的な勝利の喜びを国民と分かち合いたい思いを明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「恐るべし」ハーランド、ブラジル相手の衝撃弾！ 強烈なミドルを突き刺す！