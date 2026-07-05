“脱・お騒がせ”リンジー・ローハンが40歳に「最高の気分」 天才子役時代〜過酷な20代を乗り越え
ティーンアイドルとして大ブレイクを果たすも、一時期はゴシップが先行し、お騒がせセレブとして注目を集めたリンジー・ローハンが、このたび40歳の誕生日を迎えた。俳優としてカムバックを果たし、出演作を増やしているリンジーが、誕生日に際してインスタグラムを更新。これまでの人生を10年ごとに区切って振り返った。
【写真】幸せあふれる夫＆子どもとの写真、20代のイケイケ写真も これまでの人生を振り返る
7月2日に誕生日を迎えたリンジーは、「40歳。ここまで私を導いてくれた全ての章に感謝します。学びや笑い、愛、予期せぬ結果もありました。その間そばにいてくれた皆さん、ありがとう。次の10年はこれまでと違うものになるでしょう。もっと地に足を着け、意識高く、喜びに満ちたものになる。家族と友情、新しいスタート、そしてこれから生まれる美しい思い出に乾杯。皆さま、お誕生日のお祝いメッセージをありがとう」とメッセージを公開した。
そして、「40歳になりました。でもかつては…」と綴り、カルーセル形式でこれまでを振り返った。30代は、「落ち着き、満たされ、全てが一巡した」10年だったと記し、夫ベイダー・シャマスと写る2ショットや、2023年に出産した息子ルアイと親子三人で手をつなぐ後ろ姿をシェア。結婚して母親になったことで、より深い愛を知り、2025年公開の映画『シャッフル・フライデー』は原点に回帰した感覚になったと綴り、「自分が何者なのか探すのではなく、それを生きている。家族や人生の目的を選び、見た目と同じくらい充実した人生を築いています」と誇った。
一方、20代は「ノンストップで注目を浴び、アイコンになった」とし、夜遊びで名を馳せた頃の写真を公開。「スピードが速くて、理解が追いつけないこともあった」「『ミーン・ガールズ』はあの世代の声となり、『ハービー／機械じかけのキューピッド』は私をより大きくて明るく、力のある世界に導いてくれた。成功、注目、期待を手にしたけれど…その裏には自分を模索している少女がいた。経験やプレッシャー、失敗を通して学び、どうあるべきか世間に押し付けられる中で、自分らしさを保とうとしていた」と振り返る。
続く1枚では、「見出されて演技をはじめ、大きく夢見た」と綴り、映画デビュー作『ファミリー・ゲーム／双子の天使』や、赤ちゃんの頃の写真をシェア。「規律という言葉の意味を知るより先に仕事を始めました。1歳半からこの業界で仕事をしています。昼ドラのセットで片手に台本を持ちながら成長し、無垢でありながも、どこかでこれはただのお芝居ではない、生きる目的なんだという直観がありました」と綴る。
そして最後の一枚ではやわらかいトーンの服装に身を包んだ近影とともに、「まだまだ作りたいものがたくさんある。人々とつながりながら笑いも誘うような刺激的な物語。誠実さを感じさせ、見終えた後も心に長く残るような物語を作りたい」と今後の展望をコメント。俳優としてもビジネスでも、そして私生活でも「自分に合うもの、長続きするもの、意義を感じるもの」を選び、愛と家族、共に築いてきた人生に根差していきたいと言及し、「最高のチャプターは過去でなく、この先に待ち受けている」と締めくくった。
双子を演じた『ファミリー・ゲーム／双子の天使』（1998）で天才子役と称えられたリンジーは、『ミーン・ガールズ』（2004）でティーンのアイコン的存在となるも、2000年代後半にはパーティーガールとしてゴシップが先行するように。心機一転、ドバイに移住した後、投資銀行に務める一般男性ベイダー・シャマスと結婚し、アラビア語で「盾」や「保護者」といった意味を持つ「ルアイ」と名付けた息子が誕生。2022年にNetflixのクリスマス映画『フォーリング・フォー・クリスマス』で久しぶりに俳優の仕事にカムバックし、その後もNetflix映画『リトル・シークレット・イン・クリスマス』や、代表作『フォーチュン・クッキー』の続編『シャッフル・フライデー』に出演するなど、復活を遂げている。
リンジーはPeopleに対し、40歳の誕生日を迎えた心境を「最高の気分」とコメント。「ワクワクしています。最高の生活を送っていて、感謝で一杯、幸せです。これからが楽しみです」と語った。
引用：「リンジー・ローハン」Instagram（＠lindsaylohan）
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7月2日に誕生日を迎えたリンジーは、「40歳。ここまで私を導いてくれた全ての章に感謝します。学びや笑い、愛、予期せぬ結果もありました。その間そばにいてくれた皆さん、ありがとう。次の10年はこれまでと違うものになるでしょう。もっと地に足を着け、意識高く、喜びに満ちたものになる。家族と友情、新しいスタート、そしてこれから生まれる美しい思い出に乾杯。皆さま、お誕生日のお祝いメッセージをありがとう」とメッセージを公開した。
一方、20代は「ノンストップで注目を浴び、アイコンになった」とし、夜遊びで名を馳せた頃の写真を公開。「スピードが速くて、理解が追いつけないこともあった」「『ミーン・ガールズ』はあの世代の声となり、『ハービー／機械じかけのキューピッド』は私をより大きくて明るく、力のある世界に導いてくれた。成功、注目、期待を手にしたけれど…その裏には自分を模索している少女がいた。経験やプレッシャー、失敗を通して学び、どうあるべきか世間に押し付けられる中で、自分らしさを保とうとしていた」と振り返る。
続く1枚では、「見出されて演技をはじめ、大きく夢見た」と綴り、映画デビュー作『ファミリー・ゲーム／双子の天使』や、赤ちゃんの頃の写真をシェア。「規律という言葉の意味を知るより先に仕事を始めました。1歳半からこの業界で仕事をしています。昼ドラのセットで片手に台本を持ちながら成長し、無垢でありながも、どこかでこれはただのお芝居ではない、生きる目的なんだという直観がありました」と綴る。
そして最後の一枚ではやわらかいトーンの服装に身を包んだ近影とともに、「まだまだ作りたいものがたくさんある。人々とつながりながら笑いも誘うような刺激的な物語。誠実さを感じさせ、見終えた後も心に長く残るような物語を作りたい」と今後の展望をコメント。俳優としてもビジネスでも、そして私生活でも「自分に合うもの、長続きするもの、意義を感じるもの」を選び、愛と家族、共に築いてきた人生に根差していきたいと言及し、「最高のチャプターは過去でなく、この先に待ち受けている」と締めくくった。
双子を演じた『ファミリー・ゲーム／双子の天使』（1998）で天才子役と称えられたリンジーは、『ミーン・ガールズ』（2004）でティーンのアイコン的存在となるも、2000年代後半にはパーティーガールとしてゴシップが先行するように。心機一転、ドバイに移住した後、投資銀行に務める一般男性ベイダー・シャマスと結婚し、アラビア語で「盾」や「保護者」といった意味を持つ「ルアイ」と名付けた息子が誕生。2022年にNetflixのクリスマス映画『フォーリング・フォー・クリスマス』で久しぶりに俳優の仕事にカムバックし、その後もNetflix映画『リトル・シークレット・イン・クリスマス』や、代表作『フォーチュン・クッキー』の続編『シャッフル・フライデー』に出演するなど、復活を遂げている。
リンジーはPeopleに対し、40歳の誕生日を迎えた心境を「最高の気分」とコメント。「ワクワクしています。最高の生活を送っていて、感謝で一杯、幸せです。これからが楽しみです」と語った。
引用：「リンジー・ローハン」Instagram（＠lindsaylohan）