【レンジで3分】惣菜コロッケ1個とルウ1個！まさかの方法で作るカレーが簡単で旨すぎた。
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【レンジで3分】惣菜コロッケとルウ1個！昭和の2日目風カレーが簡単で旨すぎた。」と題した動画を公開しました。お惣菜のコロッケとカレールウを使い、電子レンジだけで手軽に作れる、どこか懐かしい味わいのカレーを紹介しています。
動画の冒頭、「じゃがいもがぽてっとした 昭和っぽいカレーを コロッケとルウだけで レンジで3分で作る!!」と宣言。レンジ調理鍋にコロッケ1個、カレールウ1個を入れ、中濃ソース小さじ1と水150mlを加えたら、フタをして500Wの電子レンジで3分加熱します。
最大のポイントは、加熱後の仕上げです。フタを開けたら、熱々のうちにスプーンでコロッケをぶっ壊すように混ぜ合わせます。コロッケに含まれるじゃがいもやひき肉、玉ねぎがカレーの具材となり、「最初は汁っぽくても混ぜてるうちにドロッとしてくる」とコツを解説。あっという間に、「レンチン3分で2日目の佇まい」のカレーが完成しました。
完成したカレーをご飯にかけ、実食した際には「ズボラ飯と侮るなかれ」と太鼓判。コロッケの衣がカレーになじむことで、「揚げたパン粉で若干カレーパンっぽい」と独自の視点で味わいを表現しています。
スーパーのお惣菜売り場でコロッケが安くなっているのを見つけたら、包丁も火も使わずに作れるこの時短レシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・コロッケ 1個
・カレールウ（辛口） 1個
・中濃ソース 小さじ1
・水 150ml
・温かいごはん 適量
・福神漬け お好みで
［作り方］
1. レンジ調理鍋などの耐熱容器に、コロッケとカレールウを入れる。
2. 中濃ソースと水を加える。
3. フタをして、電子レンジ（500W）で3分加熱する。
4. 取り出したら、スプーンでコロッケを崩しながら、全体がドロっとするまでよく混ぜ合わせる。
5. 器にごはんを盛り付け、カレーをかける。お好みで福神漬けを添えて完成。
動画の冒頭、「じゃがいもがぽてっとした 昭和っぽいカレーを コロッケとルウだけで レンジで3分で作る!!」と宣言。レンジ調理鍋にコロッケ1個、カレールウ1個を入れ、中濃ソース小さじ1と水150mlを加えたら、フタをして500Wの電子レンジで3分加熱します。
最大のポイントは、加熱後の仕上げです。フタを開けたら、熱々のうちにスプーンでコロッケをぶっ壊すように混ぜ合わせます。コロッケに含まれるじゃがいもやひき肉、玉ねぎがカレーの具材となり、「最初は汁っぽくても混ぜてるうちにドロッとしてくる」とコツを解説。あっという間に、「レンチン3分で2日目の佇まい」のカレーが完成しました。
完成したカレーをご飯にかけ、実食した際には「ズボラ飯と侮るなかれ」と太鼓判。コロッケの衣がカレーになじむことで、「揚げたパン粉で若干カレーパンっぽい」と独自の視点で味わいを表現しています。
スーパーのお惣菜売り場でコロッケが安くなっているのを見つけたら、包丁も火も使わずに作れるこの時短レシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・コロッケ 1個
・カレールウ（辛口） 1個
・中濃ソース 小さじ1
・水 150ml
・温かいごはん 適量
・福神漬け お好みで
［作り方］
1. レンジ調理鍋などの耐熱容器に、コロッケとカレールウを入れる。
2. 中濃ソースと水を加える。
3. フタをして、電子レンジ（500W）で3分加熱する。
4. 取り出したら、スプーンでコロッケを崩しながら、全体がドロっとするまでよく混ぜ合わせる。
5. 器にごはんを盛り付け、カレーをかける。お好みで福神漬けを添えて完成。
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。