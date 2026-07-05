『ブラッククローバー』第2期の新規映像PV解禁 OPはWANIMA
アニメ『ブラッククローバー』（ブラクロ）第2期が、10月からテレビ東京系にて放送される。あわせて本PVが解禁となり、オープニングテーマをスリーピースロックバンド・WANIMAが担当することが決定した。
【動画】公開された『ブラッククローバー』第2期の新規映像
新規映像をふんだんに使用した待望の本PVは、迫力あるアクションシーンとともに、キャラクターたちを追い詰める“絶望感”が漂うダークな世界観を描写。2nd Seasonで描かれる激闘の一端を垣間見ることができる映像となっている。
『ブラッククローバー』は、魔法がすべての世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた魔法ファンタジー。
2015年2月より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、2023年12月から『ジャンプGIGA』へ連載の場を移し、2026年5月に完結。コミックス累計発行部数は2450万部を突破する人気作品で、テレビアニメは2017年〜2021年に放送、2023年には映画化、舞台化もされた。
■田畠裕基（原作者）コメント全文
ブラッククローバーファンの皆様、お待たせいたしましたぁぁぁぁぁ！2nd Season 遂に10月から放送です！「ブラッククローバー」は原作としてひとつの完結を迎えましたが、
再び映像となって世界中の皆様のもとへ届くことになりました。作品を愛してくださる皆様と、心血を注いでアニメをつくってくれている方々のお陰です。本当にありがとうございます！
原作漫画を描いているときは、キャラクター達が一緒に走ってくれている感じでしたが、描き終えてからはキャラクター達をただ見て、ゆっくり感じることが増え、今では僕も彼らのファンになりそうです。そんなわけで、アニメならではのキャラクターの魅力や迫力ある魔法バトルを、僕こそが超絶楽しみにしています！きっと僕らを満足させてくれると思うので、応援してくださった読者の皆様も、僕と一緒にぜひ放送を楽しみに待っていてください！
【動画】公開された『ブラッククローバー』第2期の新規映像
新規映像をふんだんに使用した待望の本PVは、迫力あるアクションシーンとともに、キャラクターたちを追い詰める“絶望感”が漂うダークな世界観を描写。2nd Seasonで描かれる激闘の一端を垣間見ることができる映像となっている。
2015年2月より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、2023年12月から『ジャンプGIGA』へ連載の場を移し、2026年5月に完結。コミックス累計発行部数は2450万部を突破する人気作品で、テレビアニメは2017年〜2021年に放送、2023年には映画化、舞台化もされた。
■田畠裕基（原作者）コメント全文
ブラッククローバーファンの皆様、お待たせいたしましたぁぁぁぁぁ！2nd Season 遂に10月から放送です！「ブラッククローバー」は原作としてひとつの完結を迎えましたが、
再び映像となって世界中の皆様のもとへ届くことになりました。作品を愛してくださる皆様と、心血を注いでアニメをつくってくれている方々のお陰です。本当にありがとうございます！
原作漫画を描いているときは、キャラクター達が一緒に走ってくれている感じでしたが、描き終えてからはキャラクター達をただ見て、ゆっくり感じることが増え、今では僕も彼らのファンになりそうです。そんなわけで、アニメならではのキャラクターの魅力や迫力ある魔法バトルを、僕こそが超絶楽しみにしています！きっと僕らを満足させてくれると思うので、応援してくださった読者の皆様も、僕と一緒にぜひ放送を楽しみに待っていてください！
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