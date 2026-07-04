【THE MUSIC DAY】timelesz・松島聡「Sexy 松です！」 伝説ユニット共演にファン歓喜「エモすぎる」「眩しすぎ」
8人組グループ・timeleszの松島聡が、きょう4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』に出演し、Travis Japanの松田元太＆松倉海斗とコラボした。
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
恒例企画「シャッフルメドレーPart2」は、総合司会・櫻井翔の「僕も大好きなこの曲からスタートです」という呼び込みでスタートした。
Sexy Zoneとしてデビューした松島聡と、ジュニア時代にSexy Zoneのバックダンサーも務めていた松田、松倉によるステージを前に、松島は「どうもー！Sexy 松です！」とあいさつ。ファンに親しまれた伝説のユニット名を口にし、会場を沸かせた。
夢の共演に、視聴者からは「Sexy松だー！」「エモすぎるSexy松」「Sexy松楽しそう」「Sexy松あまりにも眩しすぎ」「Sexy松最高だった癒された」など、歓喜の声が相次いで寄せられている。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢65組のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
「夏のかけら」
松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、松倉海斗（Travis Japan）
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
恒例企画「シャッフルメドレーPart2」は、総合司会・櫻井翔の「僕も大好きなこの曲からスタートです」という呼び込みでスタートした。
夢の共演に、視聴者からは「Sexy松だー！」「エモすぎるSexy松」「Sexy松楽しそう」「Sexy松あまりにも眩しすぎ」「Sexy松最高だった癒された」など、歓喜の声が相次いで寄せられている。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢65組のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
「夏のかけら」
松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、松倉海斗（Travis Japan）