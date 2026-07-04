『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』吹替版に榎木淳弥続投 ハルク役・宮内敦士も参戦
トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、日本語吹替版キャストが発表された。スパイダーマン／ピーター・パーカー役を榎木淳弥が続投し、ハルク／ブルース・バナー役で宮内敦士の参戦も決定。さらに、真壁かずみ、吉田ウーロン太、坂詰貴之ら実力派声優陣の出演も明らかになった。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』監督が語るSCREENXの魅力
本作は、トム演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に描く。
このたび、本作の日本語吹替版キャストが発表され、スパイダーマン／ピーター・パーカー役を榎木淳弥が続投することが決定。さらに、かつて“アベンジャーズ”の一員としてスパイダーマンとともに戦ったハルク／ブルース・バナー役で宮内敦士も参戦する。
あわせて、真壁かずみ、吉田ウーロン太、坂詰貴之、中務貴幸、沢海陽子、三石琴乃、青山穣、鶴岡聡、本渡楓、大塚剛央、阿座上洋平、土屋神葉、坂泰斗ら、スパイダーマン“新章”を彩る日本版声優陣も一挙解禁となった。
恋人のMJ、親友のネッド、そして世界の人々から忘れ去られても、スパイダーマンとしてたった一人でNYの街を守っているピーター・パーカー。孤独な思いを抱えながら戦うピーター役の榎木は、10年以上にわたってトム・ホランド版ピーターの吹替を担当してきた。
榎木は、大人になったピーターを描く“新章”となる本作について「前作のラストで、ピーターを取り巻く世界が大きく変わったので、本作は今までと少し違った雰囲気になっているかもしれません。」と語り、ピーターに訪れる新たな変化に期待を抱いている様子。
さらに、スパイダーマンという役に抱く思いを「地続きでありながらも、トム・ホランドさん演じるスパイダーマンの新たな一面が見られますので、僕自身も寄り添って吹き替えに臨みたいと思います。皆さんもぜひ、公開をお楽しみに！」と熱弁した。
そんな榎木演じるピーターが、自身の体に起こるDNAの変異を解明するために頼ることになるのが、最強のパワーを誇るハルクに変身できる天才科学者ブルース・バナー。かつて世界の危機を救ってきた“アベンジャーズ”の一員で、今はハルクの力を抑制装置で抑え、変身を避けながら大学で教鞭を執っている。
ピーターはその装置の知見を求めてブルースのもとを訪ねることになる。だが、先日公開された最新予告映像では、ハルクへと変身したブルースがスパイダーマンに容赦なく襲いかかる姿も映し出されており…。
ブルースを演じる宮内は、「再びブルース・バナーの声を担当させていただけることを、心から光栄に思います！」と喜びのコメントを寄せ、長年演じてきたハルク愛を爆発させた。
ハルクの暴走は世界中に困惑と興奮を巻き起こしているが、宮内は「彼の中に眠るハルクの圧倒的な破壊衝動と人間の理性の揺らぎを、声の演技でよりドラマチックに表現できればと思っています」と語った。
さらに、「劇場の大きなスクリーンと素晴らしい音響で、スパイダーマンたちの新たな戦いとハルクの大暴れをぜひ楽しんでください！」と呼びかけた。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。
※榎木淳弥、宮内敦士のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■榎木淳弥（ピーター・パーカー／スパイダーマン役）
前作のラストで、ピーターを取り巻く世界が大きく変わったので、本作は今までと少し違った雰囲気になっているかもしれません。地続きでありながらも、トム・ホランドさん演じるスパイダーマンの新たな一面が見られますので、僕自身も寄り添って吹き替えに臨みたいと思います。皆さんもぜひ、公開をお楽しみに！
■宮内敦士（ブルース・バナー／ハルク役）
再びブルース・バナーの声を担当させていただけることを、心から光栄に思います！ 今作のバナーはピーターの良き理解者でありながら、自身も最大の危機に直面します。彼の中に眠るハルクの圧倒的な破壊衝動と人間の理性の揺らぎを、声の演技でよりドラマチックに表現できればと思っています。劇場の大きなスクリーンと素晴らしい音響で、スパイダーマンたちの新たな戦いとハルクの大暴れをぜひ楽しんでください！
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』監督が語るSCREENXの魅力
本作は、トム演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に描く。
あわせて、真壁かずみ、吉田ウーロン太、坂詰貴之、中務貴幸、沢海陽子、三石琴乃、青山穣、鶴岡聡、本渡楓、大塚剛央、阿座上洋平、土屋神葉、坂泰斗ら、スパイダーマン“新章”を彩る日本版声優陣も一挙解禁となった。
恋人のMJ、親友のネッド、そして世界の人々から忘れ去られても、スパイダーマンとしてたった一人でNYの街を守っているピーター・パーカー。孤独な思いを抱えながら戦うピーター役の榎木は、10年以上にわたってトム・ホランド版ピーターの吹替を担当してきた。
榎木は、大人になったピーターを描く“新章”となる本作について「前作のラストで、ピーターを取り巻く世界が大きく変わったので、本作は今までと少し違った雰囲気になっているかもしれません。」と語り、ピーターに訪れる新たな変化に期待を抱いている様子。
さらに、スパイダーマンという役に抱く思いを「地続きでありながらも、トム・ホランドさん演じるスパイダーマンの新たな一面が見られますので、僕自身も寄り添って吹き替えに臨みたいと思います。皆さんもぜひ、公開をお楽しみに！」と熱弁した。
そんな榎木演じるピーターが、自身の体に起こるDNAの変異を解明するために頼ることになるのが、最強のパワーを誇るハルクに変身できる天才科学者ブルース・バナー。かつて世界の危機を救ってきた“アベンジャーズ”の一員で、今はハルクの力を抑制装置で抑え、変身を避けながら大学で教鞭を執っている。
ピーターはその装置の知見を求めてブルースのもとを訪ねることになる。だが、先日公開された最新予告映像では、ハルクへと変身したブルースがスパイダーマンに容赦なく襲いかかる姿も映し出されており…。
ブルースを演じる宮内は、「再びブルース・バナーの声を担当させていただけることを、心から光栄に思います！」と喜びのコメントを寄せ、長年演じてきたハルク愛を爆発させた。
ハルクの暴走は世界中に困惑と興奮を巻き起こしているが、宮内は「彼の中に眠るハルクの圧倒的な破壊衝動と人間の理性の揺らぎを、声の演技でよりドラマチックに表現できればと思っています」と語った。
さらに、「劇場の大きなスクリーンと素晴らしい音響で、スパイダーマンたちの新たな戦いとハルクの大暴れをぜひ楽しんでください！」と呼びかけた。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。
※榎木淳弥、宮内敦士のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■榎木淳弥（ピーター・パーカー／スパイダーマン役）
前作のラストで、ピーターを取り巻く世界が大きく変わったので、本作は今までと少し違った雰囲気になっているかもしれません。地続きでありながらも、トム・ホランドさん演じるスパイダーマンの新たな一面が見られますので、僕自身も寄り添って吹き替えに臨みたいと思います。皆さんもぜひ、公開をお楽しみに！
■宮内敦士（ブルース・バナー／ハルク役）
再びブルース・バナーの声を担当させていただけることを、心から光栄に思います！ 今作のバナーはピーターの良き理解者でありながら、自身も最大の危機に直面します。彼の中に眠るハルクの圧倒的な破壊衝動と人間の理性の揺らぎを、声の演技でよりドラマチックに表現できればと思っています。劇場の大きなスクリーンと素晴らしい音響で、スパイダーマンたちの新たな戦いとハルクの大暴れをぜひ楽しんでください！