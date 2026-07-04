『トイ・ストーリー５』公開初日で歴史的快挙達成！ 『ズトピ２』超え洋画アニメ史上歴代1位のOP記録に
映画『トイ・ストーリー５』が7月3日に公開され、初日興行収入4億8445万9420円、動員32万705人を記録。2019年に公開され、社会現象的大ヒットとなった『アナと雪の女王２』 （興収133.7億円）の初日興行収入記録3億2674万円、同じく2019年に公開したディズニー＆ピクサー・アニメーション『トイ・ストーリー４』 （興収100.9億円）の初日興行収入記録の3億2981万円、さらには2025年に社会現象を巻き起こし国内興行収入157.4億円となった『ズートピア２』の4億1408万円の初日記録を打ち破り、洋画アニメーション歴代No.1、そしてディズニー、ピクサー・アニメーション映画史上歴代No.1の特大オープニング記録を打ち立てる、歴史的大ヒットスタートを切った。
【写真】『トイ・ストーリー５』レッドカーペット＆舞台挨拶！ 唐沢寿明、所ジョージ、佐野勇斗らが集結
バズやジェシー、リリーパッドの持ち主であるボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず、悩んでいた。そんなボニーを何とかして助けたいとジェシーらおもちゃたちは毎日奮闘してきたが、ボニーが周りから取り残されないようにと両親がプレゼントとして渡したリリーパッドが現れてから日常が一変！ボニーはおもちゃで遊ぶのが本当は大好きなのに、その気持ちにフタをして、他の子どもと同じように徐々にボニーの時間はタブレットに支配されていく…。そんな中、ウッディとバズの名コンビは再び手を取り立ち上がる！
スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃが子どものためにできる“本当の役割”とは―？ ウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちは、大冒険の果てに大好きなボ
ニーの笑顔を取り戻すことができるのか？仲間たちと共にたどり着いた究極の答えに、世界中が涙するにちがいない。
SNS上では、「 大好きすぎる!!終始号泣!!!」「 シリーズファンなら絶対に観るべき！」 「 こんなトイ・ストーリーが観たかった！」「完璧な続編」「おもちゃの本当の役割に号泣」「 シリーズ最高傑作！」とコメントが寄せられ、シリーズ史上最高評価をマークするなど絶賛の嵐が巻き起こっている。
おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。大人へと成長していく子どもにとっておもちゃは大切な存在であり、おもちゃにとって大切なのは子どものそばにいること。シリーズで描かれるウッディやバズ、ジェシーらおもちゃたちと“時が流れても変わらない”かけがえのない絆を、誰もが大人になる中で結んできたはず。ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかりだ。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。
バズやジェシー、リリーパッドの持ち主であるボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず、悩んでいた。そんなボニーを何とかして助けたいとジェシーらおもちゃたちは毎日奮闘してきたが、ボニーが周りから取り残されないようにと両親がプレゼントとして渡したリリーパッドが現れてから日常が一変！ボニーはおもちゃで遊ぶのが本当は大好きなのに、その気持ちにフタをして、他の子どもと同じように徐々にボニーの時間はタブレットに支配されていく…。そんな中、ウッディとバズの名コンビは再び手を取り立ち上がる！
スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃが子どものためにできる“本当の役割”とは―？ ウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちは、大冒険の果てに大好きなボ
ニーの笑顔を取り戻すことができるのか？仲間たちと共にたどり着いた究極の答えに、世界中が涙するにちがいない。
SNS上では、「 大好きすぎる!!終始号泣!!!」「 シリーズファンなら絶対に観るべき！」 「 こんなトイ・ストーリーが観たかった！」「完璧な続編」「おもちゃの本当の役割に号泣」「 シリーズ最高傑作！」とコメントが寄せられ、シリーズ史上最高評価をマークするなど絶賛の嵐が巻き起こっている。
おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。大人へと成長していく子どもにとっておもちゃは大切な存在であり、おもちゃにとって大切なのは子どものそばにいること。シリーズで描かれるウッディやバズ、ジェシーらおもちゃたちと“時が流れても変わらない”かけがえのない絆を、誰もが大人になる中で結んできたはず。ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかりだ。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。